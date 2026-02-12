Трагедия в Нардаране

11 февраля в поселке Нардаран Сабунчинского района Баку два человека отравились угарным газом. Рашад Фирудин оглу Алиев, 1962 года рождения, скончался, а его жена, Дилара Рамиз гызы Алиева, 1968 года рождения, находится в тяжелом состоянии.

Как сообщает haqqin.az, в настоящее время пострадавшая находится в коме, врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Р.Алиев в 1993 году был помощником первого заместителя премьер-министра. Тогда же он работал заместителем директора Государственного казначейства, руководителем Департамента ценных бумаг и банковских связей. Позже он работал генеральным директором Бакинского центра Toyota.

Некоторое время он работал в технической сфере. Согласно информации из социальных сетей, его последним местом работы была компания IZIA Development, где он занимал должность директора.

Отец Рашада Алиева, Фирудин Алиев, был секретарем и членом бюро Центрального комитета Коммунистической партии Азербайджана, депутатом Верховного Совета Азербайджанской ССР 9-го и 10-го созывов. Ф.Алиев, награжденный орденом Красного Знамени Труда и медалями СССР, умер в 1983 году. Он был похоронен на Первой Аллее Почетного захоронения.

Рашад Алиев — племянник известного офицера полиции, бывшего вице-президента AFFA, по прозвищу «Черный полковник», Фатуллы Гусейнова. Родственники сообщили, что в настоящее время проходят похороны Р.Алиева.

В TƏBİB и Генеральной прокуратуре сообщили, что позже ими будет опубликовано соответствующее заявление.