USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Алиев дал поручения чиновникам
Новость дня
Алиев дал поручения чиновникам

Трагедия в Нардаране

Ульвия Худиева
13:33 680

11 февраля в поселке Нардаран Сабунчинского района Баку два человека отравились угарным газом. Рашад Фирудин оглу Алиев, 1962 года рождения, скончался, а его жена, Дилара Рамиз гызы Алиева, 1968 года рождения, находится в тяжелом состоянии.

Как сообщает haqqin.az, в настоящее время пострадавшая находится в коме, врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Р.Алиев в 1993 году был помощником первого заместителя премьер-министра. Тогда же он работал заместителем директора Государственного казначейства, руководителем Департамента ценных бумаг и банковских связей. Позже он работал генеральным директором Бакинского центра Toyota.

Некоторое время он работал в технической сфере. Согласно информации из социальных сетей, его последним местом работы была компания IZIA Development, где он занимал должность директора.

Отец Рашада Алиева, Фирудин Алиев, был секретарем и членом бюро Центрального комитета Коммунистической партии Азербайджана, депутатом Верховного Совета Азербайджанской ССР 9-го и 10-го созывов. Ф.Алиев, награжденный орденом Красного Знамени Труда и медалями СССР, умер в 1983 году. Он был похоронен на Первой Аллее Почетного захоронения.

Рашад Алиев — племянник известного офицера полиции, бывшего вице-президента AFFA, по прозвищу «Черный полковник», Фатуллы Гусейнова. Родственники сообщили, что в настоящее время проходят похороны Р.Алиева.

В TƏBİB и Генеральной прокуратуре сообщили, что позже ими будет опубликовано соответствующее заявление.

Москва не исключает атаку на Иран
Москва не исключает атаку на Иран обновлено 13:47
13:47 1031
Турция подтвердила: беспилотник принадлежит России
Турция подтвердила: беспилотник принадлежит России
13:39 663
Трамп начинает «снимать с доски» союзников России
Трамп начинает «снимать с доски» союзников России
13:36 649
Захарова дала армянам «добрый совет»
Захарова дала армянам «добрый совет»
13:27 933
Иранский лев зализал раны и готов к бою
Иранский лев зализал раны и готов к бою Отчет института Alma
11:30 1906
Хартия Азербайджан – США: экономика возможностей или дипломатический жест?
Хартия Азербайджан – США: экономика возможностей или дипломатический жест?
12:53 569
Неудача Нетаньяху – Трамп не ударит, потому что…
Неудача Нетаньяху – Трамп не ударит, потому что… наша аналитика; все еще актуально
03:21 6432
Суд над известным общественным деятелем
Суд над известным общественным деятелем haqqin.az из зала суда; все еще актуально
02:38 7047
Массированные атаки на Киев, Днепр, Одессу: есть погибшие, много раненых, разрушения
Массированные атаки на Киев, Днепр, Одессу: есть погибшие, много раненых, разрушения фото; обновлено 12:20
12:20 2029
Пять покушений на президента Сирии
Пять покушений на президента Сирии Отчет ООН
12:17 1126
Встревожил ли Кремль визит Вэнса в Азербайджан и Армению?
Встревожил ли Кремль визит Вэнса в Азербайджан и Армению?
12:12 1438

ЭТО ВАЖНО

Москва не исключает атаку на Иран
Москва не исключает атаку на Иран обновлено 13:47
13:47 1031
Турция подтвердила: беспилотник принадлежит России
Турция подтвердила: беспилотник принадлежит России
13:39 663
Трамп начинает «снимать с доски» союзников России
Трамп начинает «снимать с доски» союзников России
13:36 649
Захарова дала армянам «добрый совет»
Захарова дала армянам «добрый совет»
13:27 933
Иранский лев зализал раны и готов к бою
Иранский лев зализал раны и готов к бою Отчет института Alma
11:30 1906
Хартия Азербайджан – США: экономика возможностей или дипломатический жест?
Хартия Азербайджан – США: экономика возможностей или дипломатический жест?
12:53 569
Неудача Нетаньяху – Трамп не ударит, потому что…
Неудача Нетаньяху – Трамп не ударит, потому что… наша аналитика; все еще актуально
03:21 6432
Суд над известным общественным деятелем
Суд над известным общественным деятелем haqqin.az из зала суда; все еще актуально
02:38 7047
Массированные атаки на Киев, Днепр, Одессу: есть погибшие, много раненых, разрушения
Массированные атаки на Киев, Днепр, Одессу: есть погибшие, много раненых, разрушения фото; обновлено 12:20
12:20 2029
Пять покушений на президента Сирии
Пять покушений на президента Сирии Отчет ООН
12:17 1126
Встревожил ли Кремль визит Вэнса в Азербайджан и Армению?
Встревожил ли Кремль визит Вэнса в Азербайджан и Армению?
12:12 1438
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться