Трамп начинает «снимать с доски» союзников России

Воздействие на логистику и ресурсы союзников уже отражается на боевых возможностях России, при этом Соединенные Штаты продолжают предлагать путь переговоров.

США усиливают давление на союзников России, включая Иран и Венесуэлу, стремясь ограничить возможности Москвы в ведении войны против Украины, сообщает Fox News.

Стратегия Вашингтона строится не только на прямом давлении на Москву, но и через страны, поддерживающие Россию. Иран, Венесуэла и другие союзники снабжают РФ ресурсами и помогают обходить международные санкции, поддерживая военные действия.

По мнению экспертов, удары по логистическим цепочкам этих стран уже снижают способность России вести войну. Бывший советник спецпосланника США в Украине Морган Мерфи отметил, что Вашингтон «убрал Венесуэлу с шахматной доски» и теперь сосредоточен на ограничении влияния Ирана, поставляющего Москве ударные беспилотники и другую военную поддержку.

Генерал ВВС США в отставке Брюс Карлсон подчеркнул, что атаки на посредников являются ключевым элементом стратегии. По его словам, Венесуэла, Иран и так называемый «теневой флот» обеспечивают РФ ресурсами, а удары по этим каналам снижают экономические возможности Москвы и осложняют ведение боевых действий.

Помимо давления США предлагают России так называемый «золотой мост» – возвращение к переговорам и частичное восстановление экономических связей. В Кремле пока отклонили инициативу, однако аналитики полагают, что дальнейший ход войны во многом будет зависеть от того, примет ли Москва международное давление и согласится ли на дипломатическое решение.