Турция подтвердила: беспилотник принадлежит России

Министерство национальной обороны (МНО) Турции заявило, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА), обнаруженный на берегу в районе Унье провинции Орду, принадлежит России, об этом сообщают турецкие СМИ.

В министерстве отметили, что в связи с обнаружением 10 февраля 2026 года беспилотника на побережье района Унье 11 февраля на место была направлена группа подводной безопасности.

Согласно информации, в ходе проведенных проверок установлено, что внутри беспилотника взрывчатых веществ не обнаружено.

Беспилотник передан в Управление полиции Унье для проведения расследования.