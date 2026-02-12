USD 1.7000
Алиев дал поручения чиновникам
Алиев дал поручения чиновникам

Жапаров назначил нового секретаря Совбеза

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о назначении Адилета Орозбекова на должность секретаря Совета безопасности. Это информация предоставлена службой информационной политики администрации главы государства, сообщают кыргызстанские СМИ.

Ранее эту должность занимал Рустам Мамасадыков, который был освобожден от обязанностей в связи с его новым назначением на пост первого заместителя председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики.

Адилет Орозбеков

Адилет Орозбеков родился в 1978 году. Он окончил Международный университ Кыргызстана по специальности «дипломатия и международное право» и прошел подготовку в Академии ФСБ Российской Федерации. Орозбеков владеет кыргызским, русским и английским языками, а также имеет классный чин советника Государственной гражданской службы 1-го класса и звание полковника.

Карьера Адилета Орозбекова началась в 2001 году в органах национальной безопасности, где он работал оперуполномоченным и занимал различные должности, в том числе и руководящие, вплоть до 2017 года.

Москва не исключает атаку на Иран
Москва не исключает атаку на Иран обновлено 13:47
13:47 1039
Турция подтвердила: беспилотник принадлежит России
Турция подтвердила: беспилотник принадлежит России
13:39 672
Трамп начинает «снимать с доски» союзников России
Трамп начинает «снимать с доски» союзников России
13:36 655
Захарова дала армянам «добрый совет»
Захарова дала армянам «добрый совет»
13:27 941
Иранский лев зализал раны и готов к бою
Иранский лев зализал раны и готов к бою Отчет института Alma
11:30 1908
Хартия Азербайджан – США: экономика возможностей или дипломатический жест?
Хартия Азербайджан – США: экономика возможностей или дипломатический жест?
12:53 570
Неудача Нетаньяху – Трамп не ударит, потому что…
Неудача Нетаньяху – Трамп не ударит, потому что… наша аналитика; все еще актуально
03:21 6432
Суд над известным общественным деятелем
Суд над известным общественным деятелем haqqin.az из зала суда; все еще актуально
02:38 7048
Массированные атаки на Киев, Днепр, Одессу: есть погибшие, много раненых, разрушения
Массированные атаки на Киев, Днепр, Одессу: есть погибшие, много раненых, разрушения фото; обновлено 12:20
12:20 2031
Пять покушений на президента Сирии
Пять покушений на президента Сирии Отчет ООН
12:17 1129
Встревожил ли Кремль визит Вэнса в Азербайджан и Армению?
Встревожил ли Кремль визит Вэнса в Азербайджан и Армению?
12:12 1442
