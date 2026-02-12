Жапаров назначил нового секретаря Совбеза

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о назначении Адилета Орозбекова на должность секретаря Совета безопасности. Это информация предоставлена службой информационной политики администрации главы государства, сообщают кыргызстанские СМИ.
Ранее эту должность занимал Рустам Мамасадыков, который был освобожден от обязанностей в связи с его новым назначением на пост первого заместителя председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики.
Адилет Орозбеков родился в 1978 году. Он окончил Международный университ Кыргызстана по специальности «дипломатия и международное право» и прошел подготовку в Академии ФСБ Российской Федерации. Орозбеков владеет кыргызским, русским и английским языками, а также имеет классный чин советника Государственной гражданской службы 1-го класса и звание полковника.
Карьера Адилета Орозбекова началась в 2001 году в органах национальной безопасности, где он работал оперуполномоченным и занимал различные должности, в том числе и руководящие, вплоть до 2017 года.