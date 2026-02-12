Жапаров назначил нового секретаря Совбеза

Ранее эту должность занимал Рустам Мамасадыков, который был освобожден от обязанностей в связи с его новым назначением на пост первого заместителя председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики.

Адилет Орозбеков родился в 1978 году. Он окончил Международный университ Кыргызстана по специальности «дипломатия и международное право» и прошел подготовку в Академии ФСБ Российской Федерации. Орозбеков владеет кыргызским, русским и английским языками, а также имеет классный чин советника Государственной гражданской службы 1-го класса и звание полковника.

Карьера Адилета Орозбекова началась в 2001 году в органах национальной безопасности, где он работал оперуполномоченным и занимал различные должности, в том числе и руководящие, вплоть до 2017 года.