Зеленский не едет в Москву: чего ждет Кремль?

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позиция Москвы по месту возможной встречи лидеров России и Украины остается неизменной, а слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что он не поедет в Москву, не являются новыми.

«Да, эта позиция Путина всем хорошо известна», – заявил журналистам представитель Кремля, отвечая на вопрос, остаются ли в силе условия России о том, что такая встреча возможна только в Москве.

Он указал, что это заявление украинского лидера об отказе приехать в российскую столицу не ново.

«Зеленский уже несколько раз об этом заявлял. Поэтому никакой здесь нет новации», – заметил Песков.

При этом он указал, что новый раунд переговоров России с США и Украиной может состояться скоро, о месте будет сообщено дополнительно.

Говоря о блокировке мессенджера WhatsApp в РФ, представитель Кремля отметил, что решение было принято из-за нежелания Meta, кому принадлежит мессенджер, соблюдать российские законы.

«Что касается блокировки WhatsApp – действительно, было заявление соответствующих наших властей о том, что в связи с нежеланием корпорации Meta следовать норме и букве российского закона было принято такое решение и оно было реализовано», – отметил он.

Пресс-секретарь российского лидера также переадресовал в Роскомнадзор (РКН) вопрос о том, продолжит ли ведомство ограничивать работу Telegram.

Говоря о перетоке аудитории в MAX, Песков указал, что национальный мессенджер MAX – доступная альтернатива зарубежным мессенджерам.

Комментируя вопрос о диалоге России с Европой, представитель Кремля подчеркнул, что в Европе сегодня образовалось два лагеря: кто-то говорит, что с русскими надо разговаривать, другой придерживается «недальновидного подхода».

По его словам, российский президент Владимир Путин никогда не отказывался от прямых контактов и при желании лидеры Франции и ФРГ Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц могут просто позвонить.

«Ни Мерц, ни Макрон не предпринимают попыток. Здесь особо попыток и не нужно предпринимать. При желании и при необходимости можно просто взять и позвонить президенту Путину», – отреагировал Песков.