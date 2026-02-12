Google официально представила азербайджанскую версию Gemini

Министерство цифрового развития и транспорта и компания Google объявили, что модель искусственного интеллекта Gemini официально получила поддержку азербайджанского языка. Азербайджанский вошел в число 23 новых языков, добавленных в рамках стратегического расширения сервиса. Теперь пользователи из Азербайджана могут использовать все возможности Gemini на родном языке наравне с основными мировыми языками.

Интерфейс на азербайджанском уже доступен в веб-версии и мобильных приложениях (Android/iOS), а режим живого общения Gemini Live теперь официально поддерживает диалог на азербайджанском.

Google также объявила о запуске в Азербайджане передовых инструментов для творчества – Nano Banana и Veo. Модель Nano Banana позволяет преобразовывать идеи в качественные изображения и редактировать фотографии с помощью запросов на естественном языке. В свою очередь, Veo представляет собой передовую видеомодель, способную генерировать реалистичные ролики высокого разрешения с синхронизированным звуком, точно следуя сложным творческим инструкциям.

Кроме того, для повышения продуктивности и образовательных целей на азербайджанском языке стали доступны три новых продвинутых инструмента. Среди них – Canvas, который предоставляет специализированное рабочее пространство для написания кода и текстов, упрощая совместную работу над сложными проектами. Модель Deep Research, в свою очередь, помогает исследовать сложные темы, синтезируя данные из множества источников в подробные отчеты. Наконец, Guided Learning помогает осваивать новый материал через интерактивные тесты, адаптированные к индивидуальному стилю обучения.

Эти нововведения сделают инструменты искусственного интеллекта доступными для более широкой аудитории.