Алиев дал поручения чиновникам

Google официально представила азербайджанскую версию Gemini

15:00 650

Министерство цифрового развития и транспорта и компания Google объявили, что модель искусственного интеллекта Gemini официально получила поддержку азербайджанского языка. Азербайджанский вошел в число 23 новых языков, добавленных в рамках стратегического расширения сервиса. Теперь пользователи из Азербайджана могут использовать все возможности Gemini на родном языке наравне с основными мировыми языками.

Интерфейс на азербайджанском уже доступен в веб-версии и мобильных приложениях (Android/iOS), а режим живого общения Gemini Live теперь официально поддерживает диалог на азербайджанском.

Google также объявила о запуске в Азербайджане передовых инструментов для творчества – Nano Banana и Veo. Модель Nano Banana позволяет преобразовывать идеи в качественные изображения и редактировать фотографии с помощью запросов на естественном языке. В свою очередь, Veo представляет собой передовую видеомодель, способную генерировать реалистичные ролики высокого разрешения с синхронизированным звуком, точно следуя сложным творческим инструкциям.

Кроме того, для повышения продуктивности и образовательных целей на азербайджанском языке стали доступны три новых продвинутых инструмента. Среди них – Canvas, который предоставляет специализированное рабочее пространство для написания кода и текстов, упрощая совместную работу над сложными проектами. Модель Deep Research, в свою очередь, помогает исследовать сложные темы, синтезируя данные из множества источников в подробные отчеты. Наконец, Guided Learning помогает осваивать новый материал через интерактивные тесты, адаптированные к индивидуальному стилю обучения.

Эти нововведения сделают инструменты искусственного интеллекта доступными для более широкой аудитории.

МАГАТЭ: иранского урана хватит на дюжину ядерных бомб
МАГАТЭ: иранского урана хватит на дюжину ядерных бомб
16:18 51
Израиль может признать врагом еще одно государство
Израиль может признать врагом еще одно государство
16:14 151
Почему в Азербайджане дорожает даже местное растительное масло?
Почему в Азербайджане дорожает даже местное растительное масло? разбираем с экономистом
15:53 443
Тайные переговоры Рамиза Мехтиева, коробки денег, явки и оппозиция. И, конечно же, русская разведка!
Тайные переговоры Рамиза Мехтиева, коробки денег, явки и оппозиция. И, конечно же, русская разведка! видео
13:57 5172
Америка и не уходила из Азербайджана
Америка и не уходила из Азербайджана продолжение главной темы; все еще актуально
03:36 5375
Ошибка или протест: в прямом эфире потребовали смерти Хаменеи
Ошибка или протест: в прямом эфире потребовали смерти Хаменеи
15:22 1145
Индия оставляет Россию одну
Индия оставляет Россию одну
15:10 1050
Подозрительная гибель бывшего помощника первого вице-премьера Азербайджана
Подозрительная гибель бывшего помощника первого вице-премьера Азербайджана
15:07 3310
Что за фундамент Вэнс заложил в Баку?
Что за фундамент Вэнс заложил в Баку? видео; обновлено 14:37
14:37 3590
Зачем Турции 2000 игиловцев?
Зачем Турции 2000 игиловцев?
14:28 1231
«Фламинго» ударили по гигантскому арсеналу боеприпасов РФ
«Фламинго» ударили по гигантскому арсеналу боеприпасов РФ видео
14:24 2159

