BMW в России только для избранных

Автоконцерн BMW дал указание своему китайскому подразделению «категорически возражать против любого потенциального экспорта автомобилей в Россию». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

В компании подчеркнули, что, если автомобили все же попадут в Россию по схеме параллельного импорта, «это произойдет вне нашей сферы влияния — и к тому же прямо против нашей воли».

Один из российских дилеров, базирующийся во Владивостоке, сообщил Reuters, что его центр не занимается розничной продажей автомобилей иностранного производства, которых коснулись санкции. Он пояснил, что центр закупает такие машины поштучно у продавцов в Китае исключительно для выполнения частных заказов. «Здесь много посредников: один знает того, тот знает другого, и тот может связаться с дилером», — сказал он.