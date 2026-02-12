USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Алиев дал поручения чиновникам
Алиев дал поручения чиновникам

BMW в России только для избранных

14:49 895

Автоконцерн BMW дал указание своему китайскому подразделению «категорически возражать против любого потенциального экспорта автомобилей в Россию». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

В компании подчеркнули, что, если автомобили все же попадут в Россию по схеме параллельного импорта, «это произойдет вне нашей сферы влияния — и к тому же прямо против нашей воли».

Один из российских дилеров, базирующийся во Владивостоке, сообщил Reuters, что его центр не занимается розничной продажей автомобилей иностранного производства, которых коснулись санкции. Он пояснил, что центр закупает такие машины поштучно у продавцов в Китае исключительно для выполнения частных заказов. «Здесь много посредников: один знает того, тот знает другого, и тот может связаться с дилером», — сказал он.

МАГАТЭ: иранского урана хватит на дюжину ядерных бомб
МАГАТЭ: иранского урана хватит на дюжину ядерных бомб
16:18 54
Израиль может признать врагом еще одно государство
Израиль может признать врагом еще одно государство
16:14 155
Почему в Азербайджане дорожает даже местное растительное масло?
Почему в Азербайджане дорожает даже местное растительное масло? разбираем с экономистом
15:53 447
Тайные переговоры Рамиза Мехтиева, коробки денег, явки и оппозиция. И, конечно же, русская разведка!
Тайные переговоры Рамиза Мехтиева, коробки денег, явки и оппозиция. И, конечно же, русская разведка! видео
13:57 5178
Америка и не уходила из Азербайджана
Америка и не уходила из Азербайджана продолжение главной темы; все еще актуально
03:36 5375
Ошибка или протест: в прямом эфире потребовали смерти Хаменеи
Ошибка или протест: в прямом эфире потребовали смерти Хаменеи
15:22 1147
Индия оставляет Россию одну
Индия оставляет Россию одну
15:10 1053
Подозрительная гибель бывшего помощника первого вице-премьера Азербайджана
Подозрительная гибель бывшего помощника первого вице-премьера Азербайджана
15:07 3318
Что за фундамент Вэнс заложил в Баку?
Что за фундамент Вэнс заложил в Баку? видео; обновлено 14:37
14:37 3593
Зачем Турции 2000 игиловцев?
Зачем Турции 2000 игиловцев?
14:28 1232
«Фламинго» ударили по гигантскому арсеналу боеприпасов РФ
«Фламинго» ударили по гигантскому арсеналу боеприпасов РФ видео
14:24 2161

