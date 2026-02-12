Не больше 10 миллионов швейцарцев

USD 1.7000
Референдум о введении лимита численности населения Швейцарии на уровне 10 миллионов человек назначен на 14 июня 2026 года, сообщает Swissinfo.

По данным декабрьского опроса, инициативу правой Народной партии готовы поддержать 48% граждан страны. В июне швейцарские избиратели также решат судьбу реформы гражданской службы. Дату голосования подтвердило правительство страны 11 февраля.

Инициатива «Нет десяти миллионам в Швейцарии» предлагает ограничить численность постоянного населения страны десятью миллионами к 2050 году. Согласно проекту, правительство и парламент должны будут принять меры, если население превысит 9,5 млн. Инициатива была отклонена как исполнительной властью, так и законодателями.

Вторым пунктом референдума станет план по ужесточению правил доступа к гражданской службе. Одобренная парламентом реформа предполагает сокращение числа новобранцев, переходящих из армии на гражданскую службу. Правительство предлагает уменьшить ежегодный набор в армию с примерно 6,6 тыс. до около 4 тыс. человек.

На сегодняшний день население Швейцарии превышает 9 млн человек, при этом около четверти жителей – иностранцы. По данным правительства, 27% населения страны не имеют гражданства Швейцарии. Народная партия предлагает выход правительства из международных соглашений, включая договор о свободном передвижении с ЕС, как только число жителей достигнет 10 млн, что, по текущим прогнозам, может произойти уже к 2035 году.

