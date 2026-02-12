В России могут заблокировать Google

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов допустил возможность блокировки Google в России. Об этом он заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По его оценке, технически такие меры реализуемы, однако в текущий момент они могут быть не приоритетными.

«На мой взгляд, это вполне технически реализуемо», – сказал Свинцов.

По мнению депутата, «Роскомнадзор» может дождаться возвращения компании на российский рынок, чтобы взыскать с нее задолженность.

Долг Google перед российскими телеканалами составляет 91,5 квинтиллиона рублей. Речь идет о неустойке за блокировку каналов российских телевещателей на платформе YouTube. Названная сумма превышает все существующие в мире деньги. Для сравнения: мировой ВВП в 2025 году оценивается примерно в $115 трлн; совокупная денежная масса в мире (наличные деньги, депозиты, ликвидные активы) — $45−55 трлн; самая дорогая компания мира, Apple, оценивается почти в $4 трлн.