Сирийская армия контролирует военную базу Эт-Танф

Сирийская армия взяла под свой контроль территорию военный базы западной коалиции Эт-Танф, откуда США вывели свои силы. Об этом сообщило Минобороны в переходном правительстве арабской республики.

«На основе координации между сирийской и американской сторонами подразделения сирийской арабской армии приняли контроль над базой Эт-Танф и обеспечением безопасности территории базы и ее окрестностей», - подчеркивается в заявлении. Минобороны также сообщило, что сирийские правительственные силы начали «развертывание вдоль сирийско-иракско-иорданской границы в пустыне Эт-Танф».

База в Эт-Танфе, расположенная на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании, была создана западной коалицией во главе США в 2014 году для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» и позволяла контролировать стратегическое шоссе Дамаск - Багдад.

Напомним, накануне американские силы покинули базу Аль-Танф в Сирии и отошли в направлении Иордании, сообщало Reuters.

