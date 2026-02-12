USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Алиев дал поручения чиновникам
Новость дня
Индия оставляет Россию одну

15:10 1057

Индия приостанавливает участие из поддерживаемого Россией в проекте по добыче лития в Мали из-за растущих рисков для безопасности и угрозы потери инвестиций, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным источников, решение Нью-Дели из литиевого проекта в Мали, поддерживаемого российской атомной корпорацией «Росатом», связано с повышенными рисками для безопасности. Индия стремится защитить свои инвестиции в условиях политической нестабильности в западноафриканской стране.

В связи с этим западные государства, включая Великобританию, Францию и США, уже призывают своих граждан покинуть Мали. Опасения связаны с активностью исламистов, которые нацелены на экономические объекты и иностранные инвестиции.

В прошлом году «Росатом» предложил поддерживаемым индийским правительством компаниям Khanij Bidesh India и NLC India участвовать в разведке лития в Мали.

«Проект приостановлен, потому что мы не можем тратить деньги на то, что может привести к потере наших инвестиций», – пояснил один из источников.

