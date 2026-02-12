В Азербайджане профицит бюджета

Доходы сводного бюджета Азербайджана в январе 2026 года составили 4 млрд 411,9 млн манатов, а расходы - 1 млрд 717,5 млн манатов.
Об этом сообщает Министерство финансов.
В итоге профицит бюджета за январь составил 2 млрд 694,4 млн манатов.
