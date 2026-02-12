USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Алиев дал поручения чиновникам
Алиев дал поручения чиновникам

В Азербайджане профицит бюджета

15:15 826

Доходы сводного бюджета Азербайджана в январе 2026 года составили 4 млрд 411,9 млн манатов, а расходы - 1 млрд 717,5 млн манатов.

Об этом сообщает Министерство финансов.

В итоге профицит бюджета за январь составил 2 млрд 694,4 млн манатов.

МАГАТЭ: иранского урана хватит на дюжину ядерных бомб
МАГАТЭ: иранского урана хватит на дюжину ядерных бомб
16:18 65
Израиль может признать врагом еще одно государство
Израиль может признать врагом еще одно государство
16:14 170
Почему в Азербайджане дорожает даже местное растительное масло?
Почему в Азербайджане дорожает даже местное растительное масло? разбираем с экономистом
15:53 454
Тайные переговоры Рамиза Мехтиева, коробки денег, явки и оппозиция. И, конечно же, русская разведка!
Тайные переговоры Рамиза Мехтиева, коробки денег, явки и оппозиция. И, конечно же, русская разведка! видео
13:57 5187
Америка и не уходила из Азербайджана
Америка и не уходила из Азербайджана продолжение главной темы; все еще актуально
03:36 5377
Ошибка или протест: в прямом эфире потребовали смерти Хаменеи
Ошибка или протест: в прямом эфире потребовали смерти Хаменеи
15:22 1150
Индия оставляет Россию одну
Индия оставляет Россию одну
15:10 1060
Подозрительная гибель бывшего помощника первого вице-премьера Азербайджана
Подозрительная гибель бывшего помощника первого вице-премьера Азербайджана
15:07 3329
Что за фундамент Вэнс заложил в Баку?
Что за фундамент Вэнс заложил в Баку? видео; обновлено 14:37
14:37 3596
Зачем Турции 2000 игиловцев?
Зачем Турции 2000 игиловцев?
14:28 1232
«Фламинго» ударили по гигантскому арсеналу боеприпасов РФ
«Фламинго» ударили по гигантскому арсеналу боеприпасов РФ видео
14:24 2169

