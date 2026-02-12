Переводы между дебетовыми картами Birbank без ограничений и комиссий

Birbank, один из первых брендов на финансовом рынке, внедряющих технологичные решения, предлагает миллионам своих клиентов удобные и доступные финансовые инструменты. Банк уделяет особое внимание тому, чтобы клиенты больше не сталкивались с дополнительными комиссиями или лимитами при переводах с карты на карту.

Теперь клиенты Birbank при переводе с одной дебетовой карты на другую не сталкиваются ни с лимитами, ни с комиссиями. Это означает, что держатели карт могут в любое время переводить любую сумму на другую карту Birbank без препятствий. Процесс всегда быстрый, безлимитный и бесплатный, независимо от времени суток и дня недели.

Birbank предлагает не только банковские услуги, но и комфорт в повседневной жизни. Возможность совершать переводы без ограничений и комиссий делает этот комфорт еще более доступным для каждого клиента.

Дебетовую карту Birbank можно оформить через мобильное приложение Birbank всего за несколько секунд.

Birbank, являющийся торговой маркой Kapital Bank и постоянно предлагающий новейшие цифровые решения и банковские продукты, обслуживает клиентов через мобильное приложение с более чем 3 миллионами активных пользователей, а также через крупнейшую в Азербайджане сеть из 115 филиалов и 53 отделений. До 2025 года банк предоставлял услуги своим клиентам под названием Kapital Bank – первого банка страны и входит в состав PASHA Holding. Kapital Bank продолжает свою деятельность как финансовый институт. Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах банка вы можете посетить сайт birbank.az, обратиться в справочный центр 196 или на страницы банка в различных социальных сетях.