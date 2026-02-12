USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Алиев дал поручения чиновникам
Алиев дал поручения чиновникам

Переводы между дебетовыми картами Birbank без ограничений и комиссий

Birbank, один из первых брендов на финансовом рынке, внедряющих технологичные решения, предлагает миллионам своих клиентов удобные и доступные финансовые инструменты. Банк уделяет особое внимание тому, чтобы клиенты больше не сталкивались с дополнительными комиссиями или лимитами при переводах с карты на карту.

Теперь клиенты Birbank при переводе с одной дебетовой карты на другую не сталкиваются ни с лимитами, ни с комиссиями. Это означает, что держатели карт могут в любое время переводить любую сумму на другую карту Birbank без препятствий. Процесс всегда быстрый, безлимитный и бесплатный, независимо от времени суток и дня недели.

Birbank предлагает не только банковские услуги, но и комфорт в повседневной жизни. Возможность совершать переводы без ограничений и комиссий делает этот комфорт еще более доступным для каждого клиента.

Дебетовую карту Birbank можно оформить через мобильное приложение Birbank всего за несколько секунд. 

Birbank, являющийся торговой маркой Kapital Bank и постоянно предлагающий новейшие цифровые решения и банковские продукты, обслуживает клиентов через мобильное приложение с более чем 3 миллионами активных пользователей, а также через крупнейшую в Азербайджане сеть из 115 филиалов и 53 отделений. До 2025 года банк предоставлял услуги своим клиентам под названием Kapital Bank – первого банка страны и входит в состав PASHA Holding. Kapital Bank продолжает свою деятельность как финансовый институт. Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах банка вы можете посетить сайт birbank.az, обратиться в справочный центр 196 или на страницы банка в различных социальных сетях.

МАГАТЭ: иранского урана хватит на дюжину ядерных бомб
МАГАТЭ: иранского урана хватит на дюжину ядерных бомб
16:18 66
Израиль может признать врагом еще одно государство
Израиль может признать врагом еще одно государство
16:14 174
Почему в Азербайджане дорожает даже местное растительное масло?
Почему в Азербайджане дорожает даже местное растительное масло? разбираем с экономистом
15:53 455
Тайные переговоры Рамиза Мехтиева, коробки денег, явки и оппозиция. И, конечно же, русская разведка!
Тайные переговоры Рамиза Мехтиева, коробки денег, явки и оппозиция. И, конечно же, русская разведка! видео
13:57 5187
Америка и не уходила из Азербайджана
Америка и не уходила из Азербайджана продолжение главной темы; все еще актуально
03:36 5378
Ошибка или протест: в прямом эфире потребовали смерти Хаменеи
Ошибка или протест: в прямом эфире потребовали смерти Хаменеи
15:22 1152
Индия оставляет Россию одну
Индия оставляет Россию одну
15:10 1061
Подозрительная гибель бывшего помощника первого вице-премьера Азербайджана
Подозрительная гибель бывшего помощника первого вице-премьера Азербайджана
15:07 3333
Что за фундамент Вэнс заложил в Баку?
Что за фундамент Вэнс заложил в Баку? видео; обновлено 14:37
14:37 3596
Зачем Турции 2000 игиловцев?
Зачем Турции 2000 игиловцев?
14:28 1233
«Фламинго» ударили по гигантскому арсеналу боеприпасов РФ
«Фламинго» ударили по гигантскому арсеналу боеприпасов РФ видео
14:24 2169

