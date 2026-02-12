Иранский репортер во время прямого эфира на одном из телеканалов провинции Систан и Белуджистан вместо традиционного лозунга «Смерть Америке» произнес «Смерть Хаменеи» .

Эфир немедленно прервали, а уже в течение нескольких часов директор телеканала был уволен. В официальном заявлении иранского управления телерадиовещания не уточнялись детали «ошибки», однако очевидная связь с нестандартным инцидентом не вызывает сомнений, учитывая чувствительность статуса верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Инцидент произошел на фоне 47-й годовщины исламской революции 1979 года. По всей стране проходили массовые митинги, участники которых выражали лояльность руководству, размахивали национальными флагами, несли портреты Хаменеи и основателя исламской республики Рухоллы Хомейни, а также сжигали американские и израильские флаги. Государственные СМИ показывали кадры толп и макеты гробов с американскими флагами и изображениями высокопоставленных американских военных.

Президент Масуд Пезешкиан в своей речи на площади Азади отметил, что «годовщина революции отражает стремление иранского народа к справедливости и национальной независимости». Он вновь обвинил США и европейские страны в попытках дестабилизировать ситуацию, упомянув ирано-иракскую войну и западные санкции.