Алиев дал поручения чиновникам

«Ени Азербайджан» о непростительной ошибке. Почему Мехтиева не могут исключить из Академии наук?

15:31 1207

Правящая партия «Ени Азербайджан» (ПЕА) в ближайшее время проведет заседание и примет решение по делу Рамиза Мехтиева. Об этом журналистам сообщил депутат, член Совета ветеранов правящей партии «Ени Азербайджан» Таир Рзаев.

По его словам, «все зависит от хода следствия».

«Для исключения Рамиза Мехтиева из партии необходимо, чтобы административные органы представили доказательства совершенных им преступлений. После этого его членство в ПЕА и Совете ветеранов должно быть полностью прекращено», — отметил депутат.

Он также подчеркнул, что «совершение подобных действий человеком, длительное время занимавшим высокие государственные должности, является непростительной ошибкой».

«Безусловно, исходя из фактов, имеющихся в распоряжении органов безопасности, становится ясно, что пребывание Рамиза Мехтиева в рядах YAP невозможно. Партия «Ени Азербайджан» примет по этому поводу решение в ближайшие дни», — заявил Таир Рзаев.

В то же время после сегодняшнего заявления СГБ в Национальной академии наук Азербайджана сообщили, что президент академии Иса Хабибейли находится в отпуске, поэтому исключить Рамиза Мехтиева из НАНА в данный момент невозможно.

МАГАТЭ: иранского урана хватит на дюжину ядерных бомб
МАГАТЭ: иранского урана хватит на дюжину ядерных бомб
16:18 67
Израиль может признать врагом еще одно государство
Израиль может признать врагом еще одно государство
16:14 178
Почему в Азербайджане дорожает даже местное растительное масло?
Почему в Азербайджане дорожает даже местное растительное масло? разбираем с экономистом
15:53 456
Тайные переговоры Рамиза Мехтиева, коробки денег, явки и оппозиция. И, конечно же, русская разведка!
Тайные переговоры Рамиза Мехтиева, коробки денег, явки и оппозиция. И, конечно же, русская разведка! видео
13:57 5189
Америка и не уходила из Азербайджана
Америка и не уходила из Азербайджана продолжение главной темы; все еще актуально
03:36 5378
Ошибка или протест: в прямом эфире потребовали смерти Хаменеи
Ошибка или протест: в прямом эфире потребовали смерти Хаменеи
15:22 1160
Индия оставляет Россию одну
Индия оставляет Россию одну
15:10 1062
Подозрительная гибель бывшего помощника первого вице-премьера Азербайджана
Подозрительная гибель бывшего помощника первого вице-премьера Азербайджана
15:07 3339
Что за фундамент Вэнс заложил в Баку?
Что за фундамент Вэнс заложил в Баку? видео; обновлено 14:37
14:37 3601
Зачем Турции 2000 игиловцев?
Зачем Турции 2000 игиловцев?
14:28 1235
«Фламинго» ударили по гигантскому арсеналу боеприпасов РФ
«Фламинго» ударили по гигантскому арсеналу боеприпасов РФ видео
14:24 2171

