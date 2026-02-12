«Ени Азербайджан» о непростительной ошибке. Почему Мехтиева не могут исключить из Академии наук?

Правящая партия «Ени Азербайджан» (ПЕА) в ближайшее время проведет заседание и примет решение по делу Рамиза Мехтиева. Об этом журналистам сообщил депутат, член Совета ветеранов правящей партии «Ени Азербайджан» Таир Рзаев.

По его словам, «все зависит от хода следствия».

«Для исключения Рамиза Мехтиева из партии необходимо, чтобы административные органы представили доказательства совершенных им преступлений. После этого его членство в ПЕА и Совете ветеранов должно быть полностью прекращено», — отметил депутат.

Он также подчеркнул, что «совершение подобных действий человеком, длительное время занимавшим высокие государственные должности, является непростительной ошибкой».

«Безусловно, исходя из фактов, имеющихся в распоряжении органов безопасности, становится ясно, что пребывание Рамиза Мехтиева в рядах YAP невозможно. Партия «Ени Азербайджан» примет по этому поводу решение в ближайшие дни», — заявил Таир Рзаев.

В то же время после сегодняшнего заявления СГБ в Национальной академии наук Азербайджана сообщили, что президент академии Иса Хабибейли находится в отпуске, поэтому исключить Рамиза Мехтиева из НАНА в данный момент невозможно.