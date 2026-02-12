Новый спикер парламента Кыргызстана

USD 1.7000
В парламент Кыргызстана избран новый спикер. Им стал Марлен Маматалиев. Такое решение принято сегодня на заседании парламента по итогам тайного голосования. За его кандидатуру проголосовали 77 депутатов, против – 5, сообщают кыргызстанские СМИ.

Маматалиев был единственным кандидатом на пост спикера. Ранее депутатские группы «Адилет Кыргызстан», «Ала-Тоо», «Ата-Журт», «Мекенчил» и «Элдик» взяли перерыв для консультаций, однако ни одна из них не выдвинула альтернативных претендентов.

Напомним, сегодня утром Нурланбек Тургунбек уулу заявил о сложении полномочий торага по собственному желанию. Он подчеркнул, что решение принято добровольно и никакого давления на него не оказывалось. Сразу после этого депутаты приняли решение приступить к избранию нового спикера.

Как сообщают СМИ, слухи о том, что Марлен Маматалиев станет спикером парламента, появились еще утром и еще до того, как стало известно о том, что Нурланбек Тургунбек уулу покинет свой пост.

