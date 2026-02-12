Власти США развернули слежку за своими гражданами

USD 1.7000
Служба гражданства и иммиграции США в последние месяцы направляла специалистов в свои региональные офисы по всей стране и перераспределяла сотрудников для проверки дел недавно натурализованных граждан, сообщает NBC News.

Власти США усиливают контроль над натурализованными гражданами, родившимися за пределами страны, расширяя меры по возможному лишению гражданства. По данным источника, ежемесячно в отдел по судебным иммиграционным разбирательствам передаются от 100 до 200 потенциальных дел.

Представитель Службы гражданства и иммиграции США Мэтью Трагессер отметил, что агентство рассматривает дела, когда есть достоверные доказательства, что гражданство было получено через мошенничество или предоставление ложной информации. По его данным, Министерство юстиции уже поручило адвокатам сосредоточиться на делах о лишении гражданства, включая примеры от лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, причастных к военным преступлениям или пыткам, а также тех, кто совершал мошенничество с программами Medicaid, Medicare или другими госуслугами.

Действующая администрация ранее указывала, что до ее прихода в страну нелегально въехали около 25 млн человек, и неоднократно заявляла о необходимости ужесточения иммиграционной политики. В прошлом году на границе с Мексикой был введен режим чрезвычайной ситуации, а власти подчеркнули стремление провести крупнейшую в истории страны операцию по депортации нелегальных мигрантов.

