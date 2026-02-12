Почему в Азербайджане дорожает даже местное растительное масло?

В последнее время в местных магазинах наблюдается повышение цен на растительное масло. Комментируя ситуацию в интервью haqqin.az, экономист Халид Керимли заявил, что в стране фактически отсутствует собственное производство этой продукции.

По его словам, в целом масло, представленное на рынке под местными брендами и марками, по сути, лишь разливается и упаковывается внутри страны. Он отметил, что в стране нет больших ни кукурузных, ни подсолнечных полей, из семян которых можно было бы производить растительное масло.

«Местные бренды в основном импортируют масло в больших объемах из-за рубежа, затем фасуют его под собственными марками и выводят на рынок. В связи с этим изменения, происходящие в импорте и на мировых рынках, напрямую отражаются на экономике Азербайджана. В 2025 году мировые товарные и продовольственные цены изменились. Индекс цен на растительное масло вырос более чем на 17%. Естественно, этот рост отразился и на внутреннем рынке страны. Однако можно сказать, что фаза резкого роста цен в целом завершилась», - отметил экономист.

По словам Керимли, в дальнейшем не ожидается значительного подорожания растительного масла, поскольку в последние 2–3 месяца изменения на мировом продовольственном рынке, в частности по подсолнечному маслу, создают предпосылки для стабилизации цен и даже возможного небольшого удешевления на внутреннем рынке.

«Азербайджан по растительным маслам зависит от внешних рынков, и стоимость этого продукта формируется в рамках мировых цен на продовольствие. Внутри страны также есть факторы, влияющие на рост цен. Это прежде всего увеличение транспортных расходов: за последние полтора года цена на дизельное топливо дважды была повышена, что отражается на расходах по перевозке продукции. Продавцы растительного масла также учитывают эти возросшие издержки в формировании конечной цены», — заключил экономист.