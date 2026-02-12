Племянника католикоса перевели под домашний арест

Племянник Гарегина II, глава Арагацотнской епархии армянской апостольской церкви епископ Мкртыч Прошян освобожден из СИЗО и помещен под домашний арест. Об этом в соцсетях сообщил его адвокат Ара Зограбян, пишут армянские СМИ.

По его словам, соответствующее решение принял в четверг суд.

Отметим, что Прошян был арестован 16 октября прошлого года, а 26 января суд продлил ему арест на месяц. Однако сейчас меру пресечения изменили, что предполагает ряд ограничений, в том числе невозможность участия в богослужениях.

Следствие обвинило его в принуждении к участию в собраниях и митингах.