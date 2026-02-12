USD 1.7000
Баку и Тегеран обсуждают энергетику

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов обсудил с послом Ирана в Баку Моджтабой Демирчилу совместные проекты в энергоотрасли. Об этом сообщает Минэнерго АР.

«Стороны провели обмен мнениями о совместно реализуемых проектах в сфере энергетики, их текущем исполнении и перспективах развития», – говорится в сообщении.

Отмечалось, что предстоящее заседание Государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах, которое пройдет в ближайшие дни в Баку, станет важным шагом для ускорения реализации уже запущенных проектов.

