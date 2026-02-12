USD 1.7000
Алиев дал поручения чиновникам
Алиев дал поручения чиновникам

Алиев подписал распоряжения о награждении госслужащих

16:12 186

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение «О награждении военнослужащих и гражданских служащих Государственной службы Азербайджанской Республики по мобилизации и призыву на военную службу», сообщает официальный сайт главы государства.

Кроме того, президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.

Также Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших специальных званий сотрудникам Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.

МАГАТЭ: иранского урана хватит на дюжину ядерных бомб
МАГАТЭ: иранского урана хватит на дюжину ядерных бомб
16:18 81
Израиль может признать врагом еще одно государство
Израиль может признать врагом еще одно государство
16:14 197
Почему в Азербайджане дорожает даже местное растительное масло?
Почему в Азербайджане дорожает даже местное растительное масло? разбираем с экономистом
15:53 468
Тайные переговоры Рамиза Мехтиева, коробки денег, явки и оппозиция. И, конечно же, русская разведка!
Тайные переговоры Рамиза Мехтиева, коробки денег, явки и оппозиция. И, конечно же, русская разведка! видео
13:57 5198
Америка и не уходила из Азербайджана
Америка и не уходила из Азербайджана продолжение главной темы; все еще актуально
03:36 5378
Ошибка или протест: в прямом эфире потребовали смерти Хаменеи
Ошибка или протест: в прямом эфире потребовали смерти Хаменеи
15:22 1168
Индия оставляет Россию одну
Индия оставляет Россию одну
15:10 1071
Подозрительная гибель бывшего помощника первого вице-премьера Азербайджана
Подозрительная гибель бывшего помощника первого вице-премьера Азербайджана
15:07 3354
Что за фундамент Вэнс заложил в Баку?
Что за фундамент Вэнс заложил в Баку? видео; обновлено 14:37
14:37 3606
Зачем Турции 2000 игиловцев?
Зачем Турции 2000 игиловцев?
14:28 1243
«Фламинго» ударили по гигантскому арсеналу боеприпасов РФ
«Фламинго» ударили по гигантскому арсеналу боеприпасов РФ видео
14:24 2184

