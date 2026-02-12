Алиев подписал распоряжения о награждении госслужащих

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение «О награждении военнослужащих и гражданских служащих Государственной службы Азербайджанской Республики по мобилизации и призыву на военную службу», сообщает официальный сайт главы государства.

Кроме того, президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.

Также Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших специальных званий сотрудникам Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.