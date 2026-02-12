USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Алиев дал поручения чиновникам
Новость дня
Алиев дал поручения чиновникам

Израиль может признать врагом еще одно государство

16:14 199

Законопроект лидера оппозиции Израиля Яира Лапида о признании Катара враждебным государством вынесут на голосование в Министерском комитете по законодательству 15 февраля, сообщают израильские СМИ.

Отмечается, что в случае принятия этого закона все положения израильского законодательства, которые применяются к враждебным государствам, будут распространяться и на Катар.

Израиль официально считает враждебными прежде всего три государства, которые закреплены в израильском законодательстве как «вражеские государства».

Иран — главный и наиболее опасный противник. После исламской революции 1979 года Иран открыто призывает к уничтожению Израиля, развивает ядерную программу и активно финансирует, вооружает и направляет террористические группы против Израиля («Хезболла», ХАМАС, хуситы);

Сирия — с 1948 года находится в состоянии войны с Израилем (нет мирного договора). Сирия долгое время служила плацдармом для Ирана и «Хезболлы», через нее шли поставки оружия. Израиль регулярно наносит удары по иранским и проиранским объектам на сирийской территории;

Ливан — также с 1948 года формально в состоянии войны. Реальная угроза исходит от «Хезболлы», которая де-факто контролирует юг страны и южные районы Бейрута. «Хезболла» считается самой мощной прокси-группой Ирана;

Эти три страны прямо указаны в израильских законах (например, Закон о торговле с вражескими государствами и Закон о нарушителях границы). Израильтянам запрещено посещать их без специального разрешения, а торговля с ними запрещена.

«Ени Азербайджан» о непростительной ошибке. Почему Мехтиева не могут исключить из Академии наук?
«Ени Азербайджан» о непростительной ошибке. Почему Мехтиева не могут исключить из Академии наук?
15:31 1225
МАГАТЭ: иранского урана хватит на дюжину ядерных бомб
МАГАТЭ: иранского урана хватит на дюжину ядерных бомб
16:18 82
Израиль может признать врагом еще одно государство
Израиль может признать врагом еще одно государство
16:14 200
Почему в Азербайджане дорожает даже местное растительное масло?
Почему в Азербайджане дорожает даже местное растительное масло? разбираем с экономистом
15:53 470
Тайные переговоры Рамиза Мехтиева, коробки денег, явки и оппозиция. И, конечно же, русская разведка!
Тайные переговоры Рамиза Мехтиева, коробки денег, явки и оппозиция. И, конечно же, русская разведка! видео
13:57 5200
Америка и не уходила из Азербайджана
Америка и не уходила из Азербайджана продолжение главной темы; все еще актуально
03:36 5378
Ошибка или протест: в прямом эфире потребовали смерти Хаменеи
Ошибка или протест: в прямом эфире потребовали смерти Хаменеи
15:22 1169
Индия оставляет Россию одну
Индия оставляет Россию одну
15:10 1071
Подозрительная гибель бывшего помощника первого вице-премьера Азербайджана
Подозрительная гибель бывшего помощника первого вице-премьера Азербайджана
15:07 3355
Что за фундамент Вэнс заложил в Баку?
Что за фундамент Вэнс заложил в Баку? видео; обновлено 14:37
14:37 3606
Зачем Турции 2000 игиловцев?
Зачем Турции 2000 игиловцев?
14:28 1245

ЭТО ВАЖНО

«Ени Азербайджан» о непростительной ошибке. Почему Мехтиева не могут исключить из Академии наук?
«Ени Азербайджан» о непростительной ошибке. Почему Мехтиева не могут исключить из Академии наук?
15:31 1225
МАГАТЭ: иранского урана хватит на дюжину ядерных бомб
МАГАТЭ: иранского урана хватит на дюжину ядерных бомб
16:18 82
Израиль может признать врагом еще одно государство
Израиль может признать врагом еще одно государство
16:14 200
Почему в Азербайджане дорожает даже местное растительное масло?
Почему в Азербайджане дорожает даже местное растительное масло? разбираем с экономистом
15:53 470
Тайные переговоры Рамиза Мехтиева, коробки денег, явки и оппозиция. И, конечно же, русская разведка!
Тайные переговоры Рамиза Мехтиева, коробки денег, явки и оппозиция. И, конечно же, русская разведка! видео
13:57 5200
Америка и не уходила из Азербайджана
Америка и не уходила из Азербайджана продолжение главной темы; все еще актуально
03:36 5378
Ошибка или протест: в прямом эфире потребовали смерти Хаменеи
Ошибка или протест: в прямом эфире потребовали смерти Хаменеи
15:22 1169
Индия оставляет Россию одну
Индия оставляет Россию одну
15:10 1071
Подозрительная гибель бывшего помощника первого вице-премьера Азербайджана
Подозрительная гибель бывшего помощника первого вице-премьера Азербайджана
15:07 3355
Что за фундамент Вэнс заложил в Баку?
Что за фундамент Вэнс заложил в Баку? видео; обновлено 14:37
14:37 3606
Зачем Турции 2000 игиловцев?
Зачем Турции 2000 игиловцев?
14:28 1245
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться