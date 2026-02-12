Израиль может признать врагом еще одно государство

Законопроект лидера оппозиции Израиля Яира Лапида о признании Катара враждебным государством вынесут на голосование в Министерском комитете по законодательству 15 февраля, сообщают израильские СМИ.

Отмечается, что в случае принятия этого закона все положения израильского законодательства, которые применяются к враждебным государствам, будут распространяться и на Катар.

Израиль официально считает враждебными прежде всего три государства, которые закреплены в израильском законодательстве как «вражеские государства».

Иран — главный и наиболее опасный противник. После исламской революции 1979 года Иран открыто призывает к уничтожению Израиля, развивает ядерную программу и активно финансирует, вооружает и направляет террористические группы против Израиля («Хезболла», ХАМАС, хуситы);

Сирия — с 1948 года находится в состоянии войны с Израилем (нет мирного договора). Сирия долгое время служила плацдармом для Ирана и «Хезболлы», через нее шли поставки оружия. Израиль регулярно наносит удары по иранским и проиранским объектам на сирийской территории;

Ливан — также с 1948 года формально в состоянии войны. Реальная угроза исходит от «Хезболлы», которая де-факто контролирует юг страны и южные районы Бейрута. «Хезболла» считается самой мощной прокси-группой Ирана;

Эти три страны прямо указаны в израильских законах (например, Закон о торговле с вражескими государствами и Закон о нарушителях границы). Израильтянам запрещено посещать их без специального разрешения, а торговля с ними запрещена.