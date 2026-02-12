USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Алиев дал поручения чиновникам
Новость дня
Алиев дал поручения чиновникам

МАГАТЭ: иранского урана хватит на дюжину ядерных бомб

16:18 1023

Иранский высокообогащенный уран под завалами может быть использован для производства ядерного оружия, его хватит на дюжину боеголовок. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, сообщает Iran International.

Гросси подчеркнул, что иранские власти блокируют доступ инспекторов МАГАТЭ на ключевые объекты по обогащению урана в Натанзе, Фордо и Исфахане, которые были поражены во время 12-дневной войны в июне прошлого года между Израилем, США и Ираном. Тегеран сообщал, что под завалами остаются 400 кг урана, обогащенного чуть выше 60%, что близко к оружейному уровню, вызывая обеспокоенность западных стран.

«Материал там, и его достаточно, чтобы изготовить несколько, возможно, до дюжины боеголовок», – сказал Гросси.

Он добавил, что МАГАТЭ «твердо убеждено», что уран остается на подземных объектах, хотя окончательно это можно подтвердить только при физическом осмотре.

Он отметил, что Иран ссылается на необходимость «конкретных мер или протоколов» перед предоставлением доступа, что Гросси охарактеризовал как «в принципе политическую позицию».

Самый смертоносный для мирных украинцев год
Самый смертоносный для мирных украинцев год
18:18 176
Пезешкиан: Власти виноваты...
Пезешкиан: Власти виноваты...
18:02 572
Нахчыван – ключ к Средиземному морю, Персидскому заливу и Индийскому океану
Нахчыван – ключ к Средиземному морю, Персидскому заливу и Индийскому океану
17:30 749
Запретит ли Азербайджан пластиковые бутылки?
Запретит ли Азербайджан пластиковые бутылки? мнение эколога
16:42 1412
«Ени Азербайджан» о непростительной ошибке. Почему Мехтиева не могут исключить из Академии наук?
«Ени Азербайджан» о непростительной ошибке. Почему Мехтиева не могут исключить из Академии наук?
15:31 3196
МАГАТЭ: иранского урана хватит на дюжину ядерных бомб
МАГАТЭ: иранского урана хватит на дюжину ядерных бомб
16:18 1024
Израиль может признать врагом еще одно государство
Израиль может признать врагом еще одно государство
16:14 2378
Почему в Азербайджане дорожает даже местное растительное масло?
Почему в Азербайджане дорожает даже местное растительное масло? разбираем с экономистом
15:53 1576
Кто таинственный куратор Рамиза Мехтиева?
Кто таинственный куратор Рамиза Мехтиева? видео; обновлено 17:23
17:23 8048
Америка и не уходила из Азербайджана
Америка и не уходила из Азербайджана продолжение главной темы; все еще актуально
03:36 5603
Ошибка или протест: в прямом эфире потребовали смерти Хаменеи
Ошибка или протест: в прямом эфире потребовали смерти Хаменеи
15:22 2435

ЭТО ВАЖНО

Самый смертоносный для мирных украинцев год
Самый смертоносный для мирных украинцев год
18:18 176
Пезешкиан: Власти виноваты...
Пезешкиан: Власти виноваты...
18:02 572
Нахчыван – ключ к Средиземному морю, Персидскому заливу и Индийскому океану
Нахчыван – ключ к Средиземному морю, Персидскому заливу и Индийскому океану
17:30 749
Запретит ли Азербайджан пластиковые бутылки?
Запретит ли Азербайджан пластиковые бутылки? мнение эколога
16:42 1412
«Ени Азербайджан» о непростительной ошибке. Почему Мехтиева не могут исключить из Академии наук?
«Ени Азербайджан» о непростительной ошибке. Почему Мехтиева не могут исключить из Академии наук?
15:31 3196
МАГАТЭ: иранского урана хватит на дюжину ядерных бомб
МАГАТЭ: иранского урана хватит на дюжину ядерных бомб
16:18 1024
Израиль может признать врагом еще одно государство
Израиль может признать врагом еще одно государство
16:14 2378
Почему в Азербайджане дорожает даже местное растительное масло?
Почему в Азербайджане дорожает даже местное растительное масло? разбираем с экономистом
15:53 1576
Кто таинственный куратор Рамиза Мехтиева?
Кто таинственный куратор Рамиза Мехтиева? видео; обновлено 17:23
17:23 8048
Америка и не уходила из Азербайджана
Америка и не уходила из Азербайджана продолжение главной темы; все еще актуально
03:36 5603
Ошибка или протест: в прямом эфире потребовали смерти Хаменеи
Ошибка или протест: в прямом эфире потребовали смерти Хаменеи
15:22 2435
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться