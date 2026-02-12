МАГАТЭ: иранского урана хватит на дюжину ядерных бомб

Иранский высокообогащенный уран под завалами может быть использован для производства ядерного оружия, его хватит на дюжину боеголовок. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, сообщает Iran International.

Гросси подчеркнул, что иранские власти блокируют доступ инспекторов МАГАТЭ на ключевые объекты по обогащению урана в Натанзе, Фордо и Исфахане, которые были поражены во время 12-дневной войны в июне прошлого года между Израилем, США и Ираном. Тегеран сообщал, что под завалами остаются 400 кг урана, обогащенного чуть выше 60%, что близко к оружейному уровню, вызывая обеспокоенность западных стран.

«Материал там, и его достаточно, чтобы изготовить несколько, возможно, до дюжины боеголовок», – сказал Гросси.

Он добавил, что МАГАТЭ «твердо убеждено», что уран остается на подземных объектах, хотя окончательно это можно подтвердить только при физическом осмотре.

Он отметил, что Иран ссылается на необходимость «конкретных мер или протоколов» перед предоставлением доступа, что Гросси охарактеризовал как «в принципе политическую позицию».