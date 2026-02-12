USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Алиев дал поручения чиновникам
Новость дня
Алиев дал поручения чиновникам

Иммиграционная служба США задержала азербайджанца Айрапетова: в чем его обвиняют?

Отдел информации
16:22 2278

В Лос-Анджелесе сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) задержали гражданина Азербайджана Левона Георгиевича Айрапетова, которого ведомство назвало приоритетной целью. Задержание произошло 2 февраля.

По данным ICE, в прошлом Айрапетов был осужден за ряд преступлений, включая грабеж и крупную кражу, сбыт наркотиков, ношение запрещенного оружия, а также неоднократные нарушения лицензионных требований.

В настоящее время он содержится в иммиграционном центре Adelanto ICE Processing Center в Калифорнии. 9 февраля 2026 года Айрапетов подал в Окружной суд США Центрального округа Калифорнии ходатайство о выдаче судебного приказа, оспаривая свое содержание под стражей.

Ответчиками по делу указаны руководитель центра содержания под стражей в Аделанто Дэвид Марин, министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, генеральный прокурор США Памела Бонди, а также другие должностные лица.

Кроме того, согласно архивным данным федерального суда, в 2014 году некий Айрапетов уже подавал аналогичное ходатайство, оспаривая содержание под стражей в калифорнийском исправительном учреждении. Тогда суд отклонил его петицию и закрыл дело.

Расследование и иммиграционное производство в отношении Айрапетова продолжаются.

Самый смертоносный для мирных украинцев год
Самый смертоносный для мирных украинцев год
18:18 178
Пезешкиан: Власти виноваты...
Пезешкиан: Власти виноваты...
18:02 573
Нахчыван – ключ к Средиземному морю, Персидскому заливу и Индийскому океану
Нахчыван – ключ к Средиземному морю, Персидскому заливу и Индийскому океану
17:30 749
Запретит ли Азербайджан пластиковые бутылки?
Запретит ли Азербайджан пластиковые бутылки? мнение эколога
16:42 1413
«Ени Азербайджан» о непростительной ошибке. Почему Мехтиева не могут исключить из Академии наук?
«Ени Азербайджан» о непростительной ошибке. Почему Мехтиева не могут исключить из Академии наук?
15:31 3197
МАГАТЭ: иранского урана хватит на дюжину ядерных бомб
МАГАТЭ: иранского урана хватит на дюжину ядерных бомб
16:18 1025
Израиль может признать врагом еще одно государство
Израиль может признать врагом еще одно государство
16:14 2380
Почему в Азербайджане дорожает даже местное растительное масло?
Почему в Азербайджане дорожает даже местное растительное масло? разбираем с экономистом
15:53 1576
Кто таинственный куратор Рамиза Мехтиева?
Кто таинственный куратор Рамиза Мехтиева? видео; обновлено 17:23
17:23 8049
Америка и не уходила из Азербайджана
Америка и не уходила из Азербайджана продолжение главной темы; все еще актуально
03:36 5603
Ошибка или протест: в прямом эфире потребовали смерти Хаменеи
Ошибка или протест: в прямом эфире потребовали смерти Хаменеи
15:22 2435

ЭТО ВАЖНО

Самый смертоносный для мирных украинцев год
Самый смертоносный для мирных украинцев год
18:18 178
Пезешкиан: Власти виноваты...
Пезешкиан: Власти виноваты...
18:02 573
Нахчыван – ключ к Средиземному морю, Персидскому заливу и Индийскому океану
Нахчыван – ключ к Средиземному морю, Персидскому заливу и Индийскому океану
17:30 749
Запретит ли Азербайджан пластиковые бутылки?
Запретит ли Азербайджан пластиковые бутылки? мнение эколога
16:42 1413
«Ени Азербайджан» о непростительной ошибке. Почему Мехтиева не могут исключить из Академии наук?
«Ени Азербайджан» о непростительной ошибке. Почему Мехтиева не могут исключить из Академии наук?
15:31 3197
МАГАТЭ: иранского урана хватит на дюжину ядерных бомб
МАГАТЭ: иранского урана хватит на дюжину ядерных бомб
16:18 1025
Израиль может признать врагом еще одно государство
Израиль может признать врагом еще одно государство
16:14 2380
Почему в Азербайджане дорожает даже местное растительное масло?
Почему в Азербайджане дорожает даже местное растительное масло? разбираем с экономистом
15:53 1576
Кто таинственный куратор Рамиза Мехтиева?
Кто таинственный куратор Рамиза Мехтиева? видео; обновлено 17:23
17:23 8049
Америка и не уходила из Азербайджана
Америка и не уходила из Азербайджана продолжение главной темы; все еще актуально
03:36 5603
Ошибка или протест: в прямом эфире потребовали смерти Хаменеи
Ошибка или протест: в прямом эфире потребовали смерти Хаменеи
15:22 2435
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться