Иран грозится закрыть Ормузский пролив

Любая война между США и Ираном поставит под угрозу энергетическую безопасность и может привести к закрытию Ормузского пролива. Об этом заявил в четверг секретарь Стратегического совета по международным отношениям Ирана Джалал Дехгани Фирузабади, сообщают иранские СМИ.

«Если в регионе разразится война, энергетическая безопасность окажется под угрозой, а Ормузский пролив будет закрыт», — заявил Фирузабади.

Он добавил, что если пролив будет закрыт, «первой пострадавшей страной станет Китай», утверждая, что это заставит Китай выступать против войны.

В то же время командующий ВМС Ирана Шахрам Ирани заявил, что Иран круглосуточно отслеживает передвижения противника.

«Мы круглосуточно отслеживаем передвижения врагов, — сказал Шахрам Ирани. — Больше всего они боятся народа Ирана».

