Военные корабли США столкнулись в Карибском море: есть пострадавшие

В результате столкновения военного корабля США с судном снабжения ВМС в водах у побережья Южной Америки пострадали два человека, сообщает газета The Wall Street Journal.

Столкновение произошло во время дозаправки в открытом море. Как сообщил представитель Южного командования США полковник Эммануэль Ортис, эсминец Truxtun соприкоснулся с быстроходным кораблем боевого обеспечения Supply. По его словам, оба судна сохранили возможность безопасно продолжить плавание, состояние двух пострадавших оценивается как стабильное.

Причины инцидента пока окончательно не установлены, точное место происшествия уточняется, передает The Wall Street Journal. В Пентагоне отметили, что столкновение произошло в зоне ответственности Южного командования, охватывающей Карибский бассейн, а также акватории южной Атлантики и южной части Тихого океана. По данным издания, судно Supply выполняло задачи в Карибском море.