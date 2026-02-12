USD 1.7000
Алиев дал поручения чиновникам
Алиев дал поручения чиновникам

Военные корабли США столкнулись в Карибском море: есть пострадавшие

16:32 1130

В результате столкновения военного корабля США с судном снабжения ВМС в водах у побережья Южной Америки пострадали два человека, сообщает газета The Wall Street Journal.

Столкновение произошло во время дозаправки в открытом море. Как сообщил представитель Южного командования США полковник Эммануэль Ортис, эсминец Truxtun соприкоснулся с быстроходным кораблем боевого обеспечения Supply. По его словам, оба судна сохранили возможность безопасно продолжить плавание, состояние двух пострадавших оценивается как стабильное.

Причины инцидента пока окончательно не установлены, точное место происшествия уточняется, передает The Wall Street Journal. В Пентагоне отметили, что столкновение произошло в зоне ответственности Южного командования, охватывающей Карибский бассейн, а также акватории южной Атлантики и южной части Тихого океана. По данным издания, судно Supply выполняло задачи в Карибском море.

Самый смертоносный для мирных украинцев год
Самый смертоносный для мирных украинцев год
18:18 182
Пезешкиан: Власти виноваты...
Пезешкиан: Власти виноваты...
18:02 576
Нахчыван – ключ к Средиземному морю, Персидскому заливу и Индийскому океану
Нахчыван – ключ к Средиземному морю, Персидскому заливу и Индийскому океану
17:30 751
Запретит ли Азербайджан пластиковые бутылки?
Запретит ли Азербайджан пластиковые бутылки? мнение эколога
16:42 1414
«Ени Азербайджан» о непростительной ошибке. Почему Мехтиева не могут исключить из Академии наук?
«Ени Азербайджан» о непростительной ошибке. Почему Мехтиева не могут исключить из Академии наук?
15:31 3198
МАГАТЭ: иранского урана хватит на дюжину ядерных бомб
МАГАТЭ: иранского урана хватит на дюжину ядерных бомб
16:18 1025
Израиль может признать врагом еще одно государство
Израиль может признать врагом еще одно государство
16:14 2384
Почему в Азербайджане дорожает даже местное растительное масло?
Почему в Азербайджане дорожает даже местное растительное масло? разбираем с экономистом
15:53 1577
Кто таинственный куратор Рамиза Мехтиева?
Кто таинственный куратор Рамиза Мехтиева? видео; обновлено 17:23
17:23 8056
Америка и не уходила из Азербайджана
Америка и не уходила из Азербайджана продолжение главной темы; все еще актуально
03:36 5603
Ошибка или протест: в прямом эфире потребовали смерти Хаменеи
Ошибка или протест: в прямом эфире потребовали смерти Хаменеи
15:22 2437

