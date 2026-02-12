USD 1.7000
Запретит ли Азербайджан пластиковые бутылки?

мнение эколога
Кямаля Алиева
16:42 1415

Власти Грузии с 2027 года введут запрет на продажу напитков в пластиковых бутылках. Может ли подобная мера быть внедрена и в Азербайджане? Член Общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана, эколог Ровшан Аббасов в интервью haqqin.az отметил, что в целом ограничение использования пластиковых бутылок уже давно применяется во многих странах.

«Во Франции, Канаде, Германии, Индии, Кении введены различные ограничения на использование пластиковых упаковок и бутылок, и благодаря этому их применение в этих странах существенно сократилось. Например, в Германии действует очень сильная депозитная система: потребители собирают эти бутылки и сдают их, получая за это определенную выплату или вознаграждение», — подчеркнул он.

По словам эколога, во Франции и Индии с 2022 года запрещены одноразовые пластиковые изделия, что привело к значительному сокращению использования пластика. Он отметил, что в Грузии с этого года государственные учреждения полностью запрещают приобретение бутылок из пластика, однако это не распространяется на общий рынок, хотя со следующего года это коснется и его.

Аббасов также подчеркнул, что в Армении полного запрета пока нет, однако с 1 января 2027 года вступит в силу новый закон, согласно которому продажа и использование некоторых пластиковых изделий будут запрещены.

«В Азербайджане существуют определенные ограничения на использование пластиковых изделий — в частности, ограничена продажа пакетов из этого материала. Однако в отношении бутылок пока никаких ограничений не введено, хотя это крайне необходимо. По крайней мере, можно было бы применить опыт Кении в отдельных зонах. К примеру, там использование бутылок из пластика полностью запрещено в национальных парках. У нас также можно было бы ввести подобные ограничения на определенных территориях», — заключил Аббасов.

