Что в новой Конституции Казахстана?

В казахстанских средствах массовой информации опубликован текст проекта новой Конституции Казахстана. Согласно проекту, действующий парламент республики прекратит свои полномочия 1 июля текущего года. При этом новая Конституция должна быть одобрена.

В новой редакции Конституции прописали порядок отставки правительства. Оно будет уходить в отставку после выборов в Курултай, то есть перед вновь избранным Мажилисом Парламента. Эти положения отражены в статье 70 Основного закона.

Также предусмотрено, что само правительство или любой его член вправе обратиться к президенту с заявлением об отставке, если считает невозможным дальше выполнять свои функции и исполнять возложенные обязанности. Кроме того, если Мажилис (парламент) выразит правительству вотум недоверия, кабинет обязан заявить президенту о своей отставке.

Глава государства в течение десяти дней рассматривает вопрос — принять отставку или отклонить ее. Если президент принимает отставку, это означает прекращение полномочий всего правительства либо конкретного его члена. При этом одобрение отставки премьер-министра автоматически влечет прекращение полномочий всего состава кабинета.

Новый проект Конституции сокращает число статей с 98 до 95, создает однопалатный Курултай с 145 депутатами, новый консультативный орган Халык кенесы и восстанавливает пост вице-президента. Также меняются процедуры назначения судей и руководителей органов власти, вводятся ограничения на протесты, закрепляется верховенство Конституции и конституционный статус получают омбудсмен и адвокатура.