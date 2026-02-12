USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Алиев дал поручения чиновникам
Новость дня
Алиев дал поручения чиновникам

Что в новой Конституции Казахстана?

16:48 690

В казахстанских средствах массовой информации опубликован текст проекта новой Конституции Казахстана. Согласно проекту, действующий парламент республики прекратит свои полномочия 1 июля текущего года. При этом новая Конституция должна быть одобрена.

В новой редакции Конституции прописали порядок отставки правительства. Оно будет уходить в отставку после выборов в Курултай, то есть перед вновь избранным Мажилисом Парламента. Эти положения отражены в статье 70 Основного закона.

Также предусмотрено, что само правительство или любой его член вправе обратиться к президенту с заявлением об отставке, если считает невозможным дальше выполнять свои функции и исполнять возложенные обязанности. Кроме того, если Мажилис (парламент) выразит правительству вотум недоверия, кабинет обязан заявить президенту о своей отставке.

Глава государства в течение десяти дней рассматривает вопрос — принять отставку или отклонить ее. Если президент принимает отставку, это означает прекращение полномочий всего правительства либо конкретного его члена. При этом одобрение отставки премьер-министра автоматически влечет прекращение полномочий всего состава кабинета.

Новый проект Конституции сокращает число статей с 98 до 95, создает однопалатный Курултай с 145 депутатами, новый консультативный орган Халык кенесы и восстанавливает пост вице-президента. Также меняются процедуры назначения судей и руководителей органов власти, вводятся ограничения на протесты, закрепляется верховенство Конституции и конституционный статус получают омбудсмен и адвокатура.

Самый смертоносный для мирных украинцев год
Самый смертоносный для мирных украинцев год
18:18 189
Пезешкиан: Власти виноваты...
Пезешкиан: Власти виноваты...
18:02 580
Нахчыван – ключ к Средиземному морю, Персидскому заливу и Индийскому океану
Нахчыван – ключ к Средиземному морю, Персидскому заливу и Индийскому океану
17:30 755
Запретит ли Азербайджан пластиковые бутылки?
Запретит ли Азербайджан пластиковые бутылки? мнение эколога
16:42 1417
«Ени Азербайджан» о непростительной ошибке. Почему Мехтиева не могут исключить из Академии наук?
«Ени Азербайджан» о непростительной ошибке. Почему Мехтиева не могут исключить из Академии наук?
15:31 3200
МАГАТЭ: иранского урана хватит на дюжину ядерных бомб
МАГАТЭ: иранского урана хватит на дюжину ядерных бомб
16:18 1027
Израиль может признать врагом еще одно государство
Израиль может признать врагом еще одно государство
16:14 2385
Почему в Азербайджане дорожает даже местное растительное масло?
Почему в Азербайджане дорожает даже местное растительное масло? разбираем с экономистом
15:53 1579
Кто таинственный куратор Рамиза Мехтиева?
Кто таинственный куратор Рамиза Мехтиева? видео; обновлено 17:23
17:23 8061
Америка и не уходила из Азербайджана
Америка и не уходила из Азербайджана продолжение главной темы; все еще актуально
03:36 5603
Ошибка или протест: в прямом эфире потребовали смерти Хаменеи
Ошибка или протест: в прямом эфире потребовали смерти Хаменеи
15:22 2437

ЭТО ВАЖНО

Самый смертоносный для мирных украинцев год
Самый смертоносный для мирных украинцев год
18:18 189
Пезешкиан: Власти виноваты...
Пезешкиан: Власти виноваты...
18:02 580
Нахчыван – ключ к Средиземному морю, Персидскому заливу и Индийскому океану
Нахчыван – ключ к Средиземному морю, Персидскому заливу и Индийскому океану
17:30 755
Запретит ли Азербайджан пластиковые бутылки?
Запретит ли Азербайджан пластиковые бутылки? мнение эколога
16:42 1417
«Ени Азербайджан» о непростительной ошибке. Почему Мехтиева не могут исключить из Академии наук?
«Ени Азербайджан» о непростительной ошибке. Почему Мехтиева не могут исключить из Академии наук?
15:31 3200
МАГАТЭ: иранского урана хватит на дюжину ядерных бомб
МАГАТЭ: иранского урана хватит на дюжину ядерных бомб
16:18 1027
Израиль может признать врагом еще одно государство
Израиль может признать врагом еще одно государство
16:14 2385
Почему в Азербайджане дорожает даже местное растительное масло?
Почему в Азербайджане дорожает даже местное растительное масло? разбираем с экономистом
15:53 1579
Кто таинственный куратор Рамиза Мехтиева?
Кто таинственный куратор Рамиза Мехтиева? видео; обновлено 17:23
17:23 8061
Америка и не уходила из Азербайджана
Америка и не уходила из Азербайджана продолжение главной темы; все еще актуально
03:36 5603
Ошибка или протест: в прямом эфире потребовали смерти Хаменеи
Ошибка или протест: в прямом эфире потребовали смерти Хаменеи
15:22 2437
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться