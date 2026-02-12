Маск о встрече с инопланетянами

Во время изучения различных звездных систем человечество может встретиться с инопланетянами и внеземными цивилизациями, заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск. Запись выступления опубликована на его странице в Х.

Он указал, что не может себе представить ничего более грандиозного, чем массовый полет на Луну. За ним должны последовать полет на Марс, путешествие по Солнечной системе и в дальнейшем – в другие звездные системы.

«Может, мы встретимся с инопланетянами. Может быть, мы увидим цивилизации, существовавшие миллионы лет, и найдем останки древних инопланетных цивилизаций», – указал Маск.

По мнению миллиардера, чтобы этого достичь, нужно создавать города на Луне и строить специальные пусковые установки, которые предприниматель назвал «катапультами» – они будут запускать спутники с искусственным интеллектом для исследования космоса.

Ранее Маск рассказывал, что вдохновением для создания SpaceX стал фантастический телесериал «Звездный путь» и желание однажды встретиться с пришельцами. Он добавил, что в будущем хотел бы сделать возможными для людей космические путешествия и знакомство с инопланетянами.