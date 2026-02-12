USD 1.7000
Зеленский выступил в защиту Гераскевича

17:04 852

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал решение Международного Олимпийского комитета об отстранении от соревнований на зимней Олимпиады в Италии украинского скелетониста Владислава Гераскевича.

Спортсмена дисквалифицировали перед первым заездом Олимпиады 12 февраля из-за того, что он планировал выступить в шлеме с портретами погибших на войне украинских атлетов.

Президент Украины заявил, что олимпийское движение «не должно подыгрывать агрессору», а решение МОК — «точно не о принципах олимпизма, основанных на справедливости и поддержке мира».

«Это Россия постоянно нарушает олимпийские принципы и использует время Олимпиады для войны. В 2008-м — война против Грузии, в 2014-м — оккупация Крыма, в 2022-м — полномасштабное вторжение в Украину. И сейчас, в 2026 году, несмотря на многочисленные призывы прекратить огонь на время проведения зимних Олимпийских игр, полное пренебрежение со стороны России и увеличение ударов ракетами и дронами по нашей энергетике и нашим людям», - сказал он.

По словам Зеленского, за время большой войны Россией были убиты 660 украинских атлетов и тренеров. «Но при этом 13 россиян сейчас в Италии и участвуют в Олимпиаде. Это на Олимпийских играх они под нейтральными флагами, а в жизни публично поддерживают российскую агрессию против Украины и оккупацию наших территорий. И именно они заслуживают дисквалификации», — написал украинский лидер в своем телеграм-канале.

Зеленский также поблагодарил Гераскевича «за четкую позицию». «Гордимся Владиславом и его поступком. Иметь смелость — это больше, чем иметь медали», — добавил он.

Самый смертоносный для мирных украинцев год
Самый смертоносный для мирных украинцев год
18:18 191
Пезешкиан: Власти виноваты...
Пезешкиан: Власти виноваты...
18:02 585
Нахчыван – ключ к Средиземному морю, Персидскому заливу и Индийскому океану
Нахчыван – ключ к Средиземному морю, Персидскому заливу и Индийскому океану
17:30 759
Запретит ли Азербайджан пластиковые бутылки?
Запретит ли Азербайджан пластиковые бутылки? мнение эколога
16:42 1418
«Ени Азербайджан» о непростительной ошибке. Почему Мехтиева не могут исключить из Академии наук?
«Ени Азербайджан» о непростительной ошибке. Почему Мехтиева не могут исключить из Академии наук?
15:31 3206
МАГАТЭ: иранского урана хватит на дюжину ядерных бомб
МАГАТЭ: иранского урана хватит на дюжину ядерных бомб
16:18 1030
Израиль может признать врагом еще одно государство
Израиль может признать врагом еще одно государство
16:14 2390
Почему в Азербайджане дорожает даже местное растительное масло?
Почему в Азербайджане дорожает даже местное растительное масло? разбираем с экономистом
15:53 1581
Кто таинственный куратор Рамиза Мехтиева?
Кто таинственный куратор Рамиза Мехтиева? видео; обновлено 17:23
17:23 8069
Америка и не уходила из Азербайджана
Америка и не уходила из Азербайджана продолжение главной темы; все еще актуально
03:36 5603
Ошибка или протест: в прямом эфире потребовали смерти Хаменеи
Ошибка или протест: в прямом эфире потребовали смерти Хаменеи
15:22 2438

