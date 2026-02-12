USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Алиев дал поручения чиновникам
Новость дня
Алиев дал поручения чиновникам

Нахчыван – ключ к Средиземному морю, Персидскому заливу и Индийскому океану

17:30 760

Россия приняла решение начать переговоры с Арменией о восстановлении двух участков железных дорог на юге республики. Об этом 12 февраля заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«В Российской Федерации принято решение приступить к предметным переговорам о восстановлении двух участков железных дорог Армении, которые обеспечат их стыковку с железными дорогами Азербайджанской Республики в районе города Ерасх, а также с железными дорогами Турецкой Республики в районе населенного пункта Ахурян» (пограничная железнодорожная станция Южно-Кавказской железной дороги, расположенная на границе с Турцией), — сказал он.

По словам Оверчука, общая протяженность участков составляет примерно 1,6 км и 12,4 км. В ходе переговоров стороны определят технические, финансовые и иные условия реализации проекта.

Вице-премьер подчеркнул, что восстановление этих участков обеспечит России возможность прямого железнодорожного сообщения с Нахчыванской Автономной Республикой (Азербайджан), Турцией с выходом к портам Средиземного моря, а также с Ираном с выходом к портам Персидского залива и Индийского океана.

Оверчук добавил, что в рамках переговоров рассматривается возможность восстановления железнодорожного сообщения между РФ и Грузией через Абхазию.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 15 января заявил, что Ереван обратился к России за помощью в решении вопроса восстановления участков железных дорог из Армении к границам Азербайджана и Турции. По его словам, он уже обсудил эту тему с президентом РФ Владимиром Путиным, а также на уровне правительств двух государств.

Самый смертоносный для мирных украинцев год
Самый смертоносный для мирных украинцев год
18:18 193
Пезешкиан: Власти виноваты...
Пезешкиан: Власти виноваты...
18:02 587
Нахчыван – ключ к Средиземному морю, Персидскому заливу и Индийскому океану
Нахчыван – ключ к Средиземному морю, Персидскому заливу и Индийскому океану
17:30 761
Запретит ли Азербайджан пластиковые бутылки?
Запретит ли Азербайджан пластиковые бутылки? мнение эколога
16:42 1420
«Ени Азербайджан» о непростительной ошибке. Почему Мехтиева не могут исключить из Академии наук?
«Ени Азербайджан» о непростительной ошибке. Почему Мехтиева не могут исключить из Академии наук?
15:31 3208
МАГАТЭ: иранского урана хватит на дюжину ядерных бомб
МАГАТЭ: иранского урана хватит на дюжину ядерных бомб
16:18 1030
Израиль может признать врагом еще одно государство
Израиль может признать врагом еще одно государство
16:14 2392
Почему в Азербайджане дорожает даже местное растительное масло?
Почему в Азербайджане дорожает даже местное растительное масло? разбираем с экономистом
15:53 1581
Кто таинственный куратор Рамиза Мехтиева?
Кто таинственный куратор Рамиза Мехтиева? видео; обновлено 17:23
17:23 8071
Америка и не уходила из Азербайджана
Америка и не уходила из Азербайджана продолжение главной темы; все еще актуально
03:36 5604
Ошибка или протест: в прямом эфире потребовали смерти Хаменеи
Ошибка или протест: в прямом эфире потребовали смерти Хаменеи
15:22 2439

ЭТО ВАЖНО

Самый смертоносный для мирных украинцев год
Самый смертоносный для мирных украинцев год
18:18 193
Пезешкиан: Власти виноваты...
Пезешкиан: Власти виноваты...
18:02 587
Нахчыван – ключ к Средиземному морю, Персидскому заливу и Индийскому океану
Нахчыван – ключ к Средиземному морю, Персидскому заливу и Индийскому океану
17:30 761
Запретит ли Азербайджан пластиковые бутылки?
Запретит ли Азербайджан пластиковые бутылки? мнение эколога
16:42 1420
«Ени Азербайджан» о непростительной ошибке. Почему Мехтиева не могут исключить из Академии наук?
«Ени Азербайджан» о непростительной ошибке. Почему Мехтиева не могут исключить из Академии наук?
15:31 3208
МАГАТЭ: иранского урана хватит на дюжину ядерных бомб
МАГАТЭ: иранского урана хватит на дюжину ядерных бомб
16:18 1030
Израиль может признать врагом еще одно государство
Израиль может признать врагом еще одно государство
16:14 2392
Почему в Азербайджане дорожает даже местное растительное масло?
Почему в Азербайджане дорожает даже местное растительное масло? разбираем с экономистом
15:53 1581
Кто таинственный куратор Рамиза Мехтиева?
Кто таинственный куратор Рамиза Мехтиева? видео; обновлено 17:23
17:23 8071
Америка и не уходила из Азербайджана
Америка и не уходила из Азербайджана продолжение главной темы; все еще актуально
03:36 5604
Ошибка или протест: в прямом эфире потребовали смерти Хаменеи
Ошибка или протест: в прямом эфире потребовали смерти Хаменеи
15:22 2439
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться