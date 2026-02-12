Нахчыван – ключ к Средиземному морю, Персидскому заливу и Индийскому океану

Россия приняла решение начать переговоры с Арменией о восстановлении двух участков железных дорог на юге республики. Об этом 12 февраля заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«В Российской Федерации принято решение приступить к предметным переговорам о восстановлении двух участков железных дорог Армении, которые обеспечат их стыковку с железными дорогами Азербайджанской Республики в районе города Ерасх, а также с железными дорогами Турецкой Республики в районе населенного пункта Ахурян» (пограничная железнодорожная станция Южно-Кавказской железной дороги, расположенная на границе с Турцией), — сказал он.

По словам Оверчука, общая протяженность участков составляет примерно 1,6 км и 12,4 км. В ходе переговоров стороны определят технические, финансовые и иные условия реализации проекта.

Вице-премьер подчеркнул, что восстановление этих участков обеспечит России возможность прямого железнодорожного сообщения с Нахчыванской Автономной Республикой (Азербайджан), Турцией с выходом к портам Средиземного моря, а также с Ираном с выходом к портам Персидского залива и Индийского океана.

Оверчук добавил, что в рамках переговоров рассматривается возможность восстановления железнодорожного сообщения между РФ и Грузией через Абхазию.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 15 января заявил, что Ереван обратился к России за помощью в решении вопроса восстановления участков железных дорог из Армении к границам Азербайджана и Турции. По его словам, он уже обсудил эту тему с президентом РФ Владимиром Путиным, а также на уровне правительств двух государств.