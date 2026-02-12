USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Алиев дал поручения чиновникам
Новость дня
Алиев дал поручения чиновникам

Трагедия в Ширване

Ульвия Худиева
17:48 781

В Ширване зафиксирован случай отравления, в результате которого скончался ребенок.

Как сообщили haqqin.az в Ширванской городской центральной больнице, сегодня ночью около 01:20 с подозрением на отравление в отделение скорой медицинской помощи были доставлены четыре человека — три женщины и один несовершеннолетний.

Пациентам был установлен диагноз «кишечная инфекция неуточненного вирусного происхождения». Их сознание было ясным, жизненные показатели — в пределах нормы. После оказания первичной медицинской помощи и нескольких часов наблюдения состояние пациентов оценили как стабильное, и они были направлены на амбулаторное лечение.

Позднее состояние ребенка 2015 года рождения ухудшилось. 12 февраля 2026 года около 15:00 он был повторно госпитализирован. Врачи констатировали биологическую смерть несовершеннолетнего.

В настоящее время лечение остальных трех пациентов продолжается, их состояние оценивается как стабильное.

Самый смертоносный для мирных украинцев год
Самый смертоносный для мирных украинцев год
18:18 194
Пезешкиан: Власти виноваты...
Пезешкиан: Власти виноваты...
18:02 588
Нахчыван – ключ к Средиземному морю, Персидскому заливу и Индийскому океану
Нахчыван – ключ к Средиземному морю, Персидскому заливу и Индийскому океану
17:30 761
Запретит ли Азербайджан пластиковые бутылки?
Запретит ли Азербайджан пластиковые бутылки? мнение эколога
16:42 1420
«Ени Азербайджан» о непростительной ошибке. Почему Мехтиева не могут исключить из Академии наук?
«Ени Азербайджан» о непростительной ошибке. Почему Мехтиева не могут исключить из Академии наук?
15:31 3209
МАГАТЭ: иранского урана хватит на дюжину ядерных бомб
МАГАТЭ: иранского урана хватит на дюжину ядерных бомб
16:18 1030
Израиль может признать врагом еще одно государство
Израиль может признать врагом еще одно государство
16:14 2394
Почему в Азербайджане дорожает даже местное растительное масло?
Почему в Азербайджане дорожает даже местное растительное масло? разбираем с экономистом
15:53 1581
Кто таинственный куратор Рамиза Мехтиева?
Кто таинственный куратор Рамиза Мехтиева? видео; обновлено 17:23
17:23 8074
Америка и не уходила из Азербайджана
Америка и не уходила из Азербайджана продолжение главной темы; все еще актуально
03:36 5604
Ошибка или протест: в прямом эфире потребовали смерти Хаменеи
Ошибка или протест: в прямом эфире потребовали смерти Хаменеи
15:22 2440

ЭТО ВАЖНО

Самый смертоносный для мирных украинцев год
Самый смертоносный для мирных украинцев год
18:18 194
Пезешкиан: Власти виноваты...
Пезешкиан: Власти виноваты...
18:02 588
Нахчыван – ключ к Средиземному морю, Персидскому заливу и Индийскому океану
Нахчыван – ключ к Средиземному морю, Персидскому заливу и Индийскому океану
17:30 761
Запретит ли Азербайджан пластиковые бутылки?
Запретит ли Азербайджан пластиковые бутылки? мнение эколога
16:42 1420
«Ени Азербайджан» о непростительной ошибке. Почему Мехтиева не могут исключить из Академии наук?
«Ени Азербайджан» о непростительной ошибке. Почему Мехтиева не могут исключить из Академии наук?
15:31 3209
МАГАТЭ: иранского урана хватит на дюжину ядерных бомб
МАГАТЭ: иранского урана хватит на дюжину ядерных бомб
16:18 1030
Израиль может признать врагом еще одно государство
Израиль может признать врагом еще одно государство
16:14 2394
Почему в Азербайджане дорожает даже местное растительное масло?
Почему в Азербайджане дорожает даже местное растительное масло? разбираем с экономистом
15:53 1581
Кто таинственный куратор Рамиза Мехтиева?
Кто таинственный куратор Рамиза Мехтиева? видео; обновлено 17:23
17:23 8074
Америка и не уходила из Азербайджана
Америка и не уходила из Азербайджана продолжение главной темы; все еще актуально
03:36 5604
Ошибка или протест: в прямом эфире потребовали смерти Хаменеи
Ошибка или протест: в прямом эфире потребовали смерти Хаменеи
15:22 2440
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться