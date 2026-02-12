Трагедия в Ширване

В Ширване зафиксирован случай отравления, в результате которого скончался ребенок.

Как сообщили haqqin.az в Ширванской городской центральной больнице, сегодня ночью около 01:20 с подозрением на отравление в отделение скорой медицинской помощи были доставлены четыре человека — три женщины и один несовершеннолетний.

Пациентам был установлен диагноз «кишечная инфекция неуточненного вирусного происхождения». Их сознание было ясным, жизненные показатели — в пределах нормы. После оказания первичной медицинской помощи и нескольких часов наблюдения состояние пациентов оценили как стабильное, и они были направлены на амбулаторное лечение.

Позднее состояние ребенка 2015 года рождения ухудшилось. 12 февраля 2026 года около 15:00 он был повторно госпитализирован. Врачи констатировали биологическую смерть несовершеннолетнего.

В настоящее время лечение остальных трех пациентов продолжается, их состояние оценивается как стабильное.