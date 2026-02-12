Обыски в Еврокомиссии: сделка на сотни миллионов

Бельгийская полиция провела обыски в ряде зданий Европейской комиссии (ЕК) в рамках расследования, связанного с продажей объектов недвижимости, сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Как сообщили два источника, знакомые с ходом операции, утром 12 февраля следственные действия проходили в различных помещениях Еврокомиссии, в том числе в бюджетном департаменте.

По их данным, расследование связано с продажей недвижимости в ЕС, осуществленной в период предыдущего состава ЕК, когда пост еврокомиссара по бюджету занимал Йоханнес Хан. Он входил в комиссию под руководством Урсулы фон дер Ляйен и исполнял обязанности с 1 декабря 2019 года до завершения мандата в 2024 году. После этого Хан был назначен специальным посланником ЕС по Кипру.

Расследование ведет Европейская прокуратура (EPPO). Речь идет о 23 зданиях, приобретенных бельгийским суверенным фондом SFPIM за €900 млн в 2024 году, уточняет FT. Тогда в ЕК заявляли, что сделка соответствовала финансовым правилам ЕС.

«EPPO подтверждает, что проводит мероприятия по сбору доказательств в рамках текущего расследования», – заявила FT пресс-секретарь EPPO Тине Холлевоет. Она отказалась раскрывать дополнительные подробности, сославшись на риск для хода процедур и их результатов.

Соглашение о продаже 23 офисных зданий в так называемом Европейском квартале Брюсселя было заключено между ЕК и SFPIM в апреле 2024 года. Сделка стала частью плана ЕК по сокращению офисных площадей на 25% к 2030 году. После принятого в 2023 году решения о продаже объектов был объявлен двухэтапный тендер в соответствии с внутренними правилами. Победителем конкурса стал SFPIM.