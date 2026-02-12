USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Алиев дал поручения чиновникам
Новость дня
Алиев дал поручения чиновникам

Обыски в Еврокомиссии: сделка на сотни миллионов

17:47 576

Бельгийская полиция провела обыски в ряде зданий Европейской комиссии (ЕК) в рамках расследования, связанного с продажей объектов недвижимости, сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Как сообщили два источника, знакомые с ходом операции, утром 12 февраля следственные действия проходили в различных помещениях Еврокомиссии, в том числе в бюджетном департаменте.

По их данным, расследование связано с продажей недвижимости в ЕС, осуществленной в период предыдущего состава ЕК, когда пост еврокомиссара по бюджету занимал Йоханнес Хан. Он входил в комиссию под руководством Урсулы фон дер Ляйен и исполнял обязанности с 1 декабря 2019 года до завершения мандата в 2024 году. После этого Хан был назначен специальным посланником ЕС по Кипру.

Расследование ведет Европейская прокуратура (EPPO). Речь идет о 23 зданиях, приобретенных бельгийским суверенным фондом SFPIM за €900 млн в 2024 году, уточняет FT. Тогда в ЕК заявляли, что сделка соответствовала финансовым правилам ЕС.

«EPPO подтверждает, что проводит мероприятия по сбору доказательств в рамках текущего расследования», – заявила FT пресс-секретарь EPPO Тине Холлевоет. Она отказалась раскрывать дополнительные подробности, сославшись на риск для хода процедур и их результатов.

Соглашение о продаже 23 офисных зданий в так называемом Европейском квартале Брюсселя было заключено между ЕК и SFPIM в апреле 2024 года. Сделка стала частью плана ЕК по сокращению офисных площадей на 25% к 2030 году. После принятого в 2023 году решения о продаже объектов был объявлен двухэтапный тендер в соответствии с внутренними правилами. Победителем конкурса стал SFPIM.

Самый смертоносный для мирных украинцев год
Самый смертоносный для мирных украинцев год
18:18 195
Пезешкиан: Власти виноваты...
Пезешкиан: Власти виноваты...
18:02 591
Нахчыван – ключ к Средиземному морю, Персидскому заливу и Индийскому океану
Нахчыван – ключ к Средиземному морю, Персидскому заливу и Индийскому океану
17:30 761
Запретит ли Азербайджан пластиковые бутылки?
Запретит ли Азербайджан пластиковые бутылки? мнение эколога
16:42 1421
«Ени Азербайджан» о непростительной ошибке. Почему Мехтиева не могут исключить из Академии наук?
«Ени Азербайджан» о непростительной ошибке. Почему Мехтиева не могут исключить из Академии наук?
15:31 3212
МАГАТЭ: иранского урана хватит на дюжину ядерных бомб
МАГАТЭ: иранского урана хватит на дюжину ядерных бомб
16:18 1030
Израиль может признать врагом еще одно государство
Израиль может признать врагом еще одно государство
16:14 2394
Почему в Азербайджане дорожает даже местное растительное масло?
Почему в Азербайджане дорожает даже местное растительное масло? разбираем с экономистом
15:53 1581
Кто таинственный куратор Рамиза Мехтиева?
Кто таинственный куратор Рамиза Мехтиева? видео; обновлено 17:23
17:23 8076
Америка и не уходила из Азербайджана
Америка и не уходила из Азербайджана продолжение главной темы; все еще актуально
03:36 5604
Ошибка или протест: в прямом эфире потребовали смерти Хаменеи
Ошибка или протест: в прямом эфире потребовали смерти Хаменеи
15:22 2440

ЭТО ВАЖНО

Самый смертоносный для мирных украинцев год
Самый смертоносный для мирных украинцев год
18:18 195
Пезешкиан: Власти виноваты...
Пезешкиан: Власти виноваты...
18:02 591
Нахчыван – ключ к Средиземному морю, Персидскому заливу и Индийскому океану
Нахчыван – ключ к Средиземному морю, Персидскому заливу и Индийскому океану
17:30 761
Запретит ли Азербайджан пластиковые бутылки?
Запретит ли Азербайджан пластиковые бутылки? мнение эколога
16:42 1421
«Ени Азербайджан» о непростительной ошибке. Почему Мехтиева не могут исключить из Академии наук?
«Ени Азербайджан» о непростительной ошибке. Почему Мехтиева не могут исключить из Академии наук?
15:31 3212
МАГАТЭ: иранского урана хватит на дюжину ядерных бомб
МАГАТЭ: иранского урана хватит на дюжину ядерных бомб
16:18 1030
Израиль может признать врагом еще одно государство
Израиль может признать врагом еще одно государство
16:14 2394
Почему в Азербайджане дорожает даже местное растительное масло?
Почему в Азербайджане дорожает даже местное растительное масло? разбираем с экономистом
15:53 1581
Кто таинственный куратор Рамиза Мехтиева?
Кто таинственный куратор Рамиза Мехтиева? видео; обновлено 17:23
17:23 8076
Америка и не уходила из Азербайджана
Америка и не уходила из Азербайджана продолжение главной темы; все еще актуально
03:36 5604
Ошибка или протест: в прямом эфире потребовали смерти Хаменеи
Ошибка или протест: в прямом эфире потребовали смерти Хаменеи
15:22 2440
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться