Власти виноваты, что иранская молодежь выходит на улицы с протестами, заявил в четверг президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Как сообщают иранские СМИ, президент исламской республики признал, что властям не удалось решить проблемы молодежи.

«Если наша молодежь оказалась на улицах, значит, виноваты мы и не смогли должным образом отреагировать на их обеспокоенность и тревоги», — сказал Пезешкиан во время визита в провинцию Голестан.

Ранее в четверг базирующееся в США информагентство «Активисты за права человека в Иране» (HRANA) сообщило, что число погибших в ходе протестов в Иране превысило семь тысяч. По данным HRANA, в результате акций протеста, начавшихся 28 декабря 2025 года на фоне экономических трудностей, погибли 7 002 человека. Несмотря на то, что протесты в стране завершились, расположенное в штате Вирджиния агентство продолжает обновлять данные о погибших и задержанных. Согласно информации HRANA, в ходе столкновений в различных регионах Ирана был задержан 52 941 человек, из 7 002 погибших 214 являются сотрудниками сил безопасности. В настоящее время, отмечает агентство, еще 11 730 случаев находятся на стадии проверки.