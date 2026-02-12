Самый смертоносный для мирных украинцев год

Исследователи подчеркивают, что, несмотря на продолжающиеся переговоры и заявления о стремлении к миру, интенсивность ударов в течение 2025 года в отдельные месяцы достигала максимальных значений за весь период наблюдения. По сравнению с 2024 годом число погибших выросло на 12%, а раненых — более чем на четверть.

В 2025 году в России и Украине за год от воздушных ударов погибли 2 919 мирных жителей, среди которых 96 детей, еще 17 775 человек ранены, в том числе тысяча детей. Это следует из годового отчета Conflict Intelligence Team (CIT) о жертвах среди гражданского населения.

Больше, чем в 2025 году, жертв среди гражданского населения было только в 2022-м, следует из данных CIT. В этот год проходила в том числе осада Мариуполя, в ходе которой, по данным Human Rights Watch, погибли не меньше 8 тысяч человек.

Команда волонтеров CIT собирает всю доступную информацию о жертвах среди гражданского населения с осени 2023 года. В CIT отмечают, что не могут гарантировать, что в их сводки попадают 100% всех произошедших инцидентов.

Почти четыре из пяти погибших и раненых (79%) пришлись на территории, подконтрольные властям Украины. Всего там зафиксировано 16 300 жертв (2 348 погибших и 13 952 раненых). На захваченных РФ территориях Украины погибли 298 человек и 1751 пострадал. В России погибли 273 человека и 2072 были ранены. При этом, если на захваченных РФ территориях и в самой России число жертв за год снизилось на 6%, то на территориях под контролем Киева - выросло на 35%. Аналитики считают, что превосходства российской армии над ВСУ в арсенале недостаточно, чтобы объяснить эту разницу. По их мнению, данные указывают на пренебрежение правилами ведения войны со стороны России, а в некоторых случаях - и на военные преступления.

Среди наиболее пострадавших регионов Украины — прифронтовые области, Киев и Киевская область. В России наибольшее число жертв зафиксировано в Белгородской области (134 погибших и 1202 раненых), за ней следуют Курская и Брянская области.

Ударом с самым большим числом жертв среди гражданских в прошлом году стала атака по Тернополю 19 ноября. Тогда российские крылатые ракеты попали в два многоквартирных дома, в результате погибли 38 человек, среди которых восемь детей. Больше всего пострадавших было после удара крылатыми ракетами по Днепру 24 июня, когда травмы получили 319 человек, а 21 человек погиб. В апреле удар по детской площадке в Кривом Роге унес жизни 20 человек, в том числе девятерых детей.

Существенно выросла роль беспилотников. По данным CIT, именно удары дронами привели к наибольшему числу жертв: 1376 погибших и 10 089 раненых. Это больше, чем от всех других типов вооружений вместе взятых. По сравнению с 2024 годом число пострадавших от атак БПЛА увеличилось более чем втрое. От артиллерийских обстрелов в 2025 году погибли 483 человека, от ракетных ударов — 472, от авиабомб — 481. При этом исследователи отмечают, что распространение высокоточного оружия не привело к снижению числа жертв среди гражданских.

В CIT предупреждают, что при сохранении текущих тенденций — прежде всего роста применения беспилотников и продолжения воздушных атак — число жертв среди мирного населения в 2026 году, вероятно, продолжит расти.

Данные CIT о гражданских жертвах не противоречат данным ООН. Согласно ежемесячному отчету Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, опубликованному в январе, число гражданских жертв в Украине в 2025 году достигло максимума с начала полномасштабного вторжения. По этим данным, в Украине погибли 2 514 мирных жителей, 12 142 получили ранения.