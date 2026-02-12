«Рецепт победы» для Европы от Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал «самый простой рецепт победы для Европы» — это прекратить отправлять средства Украине. Об этом он сказал на полях внеочередного саммита лидеров ЕС 12 февраля в Бельгии, посвященного повышению конкурентоспособности Европейского союза, сообщает «Европейская правда».

«Во-первых, остановить войну. Война — это плохо для бизнеса. Ищите мира. Во-вторых, не отправляйте свои деньги кому-то другому, если они вам нужны для вашей конкурентоспособности. Так что не отправляйте деньги Украине», — заявил Орбан.

Третьим пунктом «рецепта победы» премьер-министр Венгрии назвал максимальное снижение цен на энергоносители.

Ранее Орбан заявлял, что Евросоюзу нужно выстраивать с Украиной «стратегическое партнерство», а не принимать ее в члены объединения, так как это «ввергнет Европу в войну».