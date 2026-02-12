USD 1.7000
1750 км от границы с Украиной: удар по НПЗ «Лукойла»

18:57 1375

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что подразделения Службы безопасности Украины и других составляющих украинских Сил обороны поразили Ухтинский нефтеперерабатывающий завод в России, расположенный в 1750 километрах от государственной границы Украины.

По предварительной информации украинского штаба, после поражения возник пожар на технологическом участке АВТ и установке висбрекинга. В Генштабе ВСУ отмечают, что это предприятие компании «Лукойл», осуществляющее переработку нефти с годовым объемом около 4,2 млн тонн, задействовано в обеспечении российской армии. Масштабы нанесенного ущерба уточняются, добавляют в Генштабе ВСУ.

В российском городе Ухта в Республике Коми после атаки беспилотников 12 февраля произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе, сообщали местные и украинские мониторинговые телеграм-каналы. Местные власти также подтвердили информацию об ударе украинских беспилотников. Пострадавших нет. По предварительной информации, под ударом был НПЗ «Лукойл-Ухтанефтепереработка».

По данным украинского канала Exilenova+, при атаке на Ухтинский НПЗ были использованы беспилотники АН-196 «Лютий». Официально о повреждении завода не сообщалось.

В Минобороны РФ заявили, что с 8:00 до 12:00 по местному времени были перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 9 – над территорией Республики Коми.

Республика Коми находится на расстоянии более чем 1500 км от границ Украины. В августе прошлого года она впервые подверглась атаке беспилотников – целью тогда был тот же НПЗ в Ухте.

