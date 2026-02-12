Сменщицу Мадуро зовут в Америку. Она подумает

По ее словам, визит будет возможен при продвижении по всем ключевым вопросам. «Меня пригласили в США. Мы рассматриваем возможность поехать туда, как только установим двустороннее сотрудничество и сможем двигаться вперед», — заявила она.

Родригес также подчеркнула, что Николас Мадуро остается законным лидером Венесуэлы. «Как юрист, которым я являюсь, заявляю: и президент Мадуро, и первая леди Силия Флорес невиновны», — сказала она.

В материале телеканала отмечается, что в первые дни после вторжения США в Венесуэлу Родригес резко критиковала военные действия американцев. Однако «с тех пор она смягчила свою позицию» и сама подняла вопрос возможности визита в Соединенные Штаты.

Родригес 11 февраля заявила, что США и Венесуэла договорились о совместной работе над программой сотрудничества в сфере энергетики. Она назвала главным, первым пунктом создание партнерства, которое будет существовать долгое время.

3 января американские военные задержали президента Николаса Мадуро и его супругу в ходе военной операции. Их вывезли в США, поместили под стражу и предъявили обвинения в сговоре с целью наркотерроризма, контрабанде кокаина и незаконном хранении оружия. В настоящее время руководство Венесуэлой осуществляет вице-президент Делси Родригес.