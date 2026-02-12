USD 1.7000
Алиев дал поручения чиновникам
Алиев дал поручения чиновникам

Сменщицу Мадуро зовут в Америку. Она подумает

19:00 507

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес в интервью NBC News заявила, что получила приглашение посетить США.

По ее словам, визит будет возможен при продвижении по всем ключевым вопросам. «Меня пригласили в США. Мы рассматриваем возможность поехать туда, как только установим двустороннее сотрудничество и сможем двигаться вперед», — заявила она.

Родригес также подчеркнула, что Николас Мадуро остается законным лидером Венесуэлы. «Как юрист, которым я являюсь, заявляю: и президент Мадуро, и первая леди Силия Флорес невиновны», — сказала она.

В материале телеканала отмечается, что в первые дни после вторжения США в Венесуэлу Родригес резко критиковала военные действия американцев. Однако «с тех пор она смягчила свою позицию» и сама подняла вопрос возможности визита в Соединенные Штаты.

Родригес 11 февраля заявила, что США и Венесуэла договорились о совместной работе над программой сотрудничества в сфере энергетики. Она назвала главным, первым пунктом создание партнерства, которое будет существовать долгое время.

3 января американские военные задержали президента Николаса Мадуро и его супругу в ходе военной операции. Их вывезли в США, поместили под стражу и предъявили обвинения в сговоре с целью наркотерроризма, контрабанде кокаина и незаконном хранении оружия. В настоящее время руководство Венесуэлой осуществляет вице-президент Делси Родригес.

Эрдоган резко раскритиковал оппозицию
Эрдоган резко раскритиковал оппозицию
19:46 491
Жеребьевка Лиги наций: кто из «карликов» достанется Азербайджану?
Жеребьевка Лиги наций: кто из «карликов» достанется Азербайджану?
19:26 934
1750 км от границы с Украиной: удар по НПЗ «Лукойла»
1750 км от границы с Украиной: удар по НПЗ «Лукойла»
18:57 1378
Самый смертоносный для мирных украинцев год
Самый смертоносный для мирных украинцев год
18:18 1259
Пезешкиан: Власти виноваты...
Пезешкиан: Власти виноваты...
18:02 1935
Нахчыван – ключ к Средиземному морю, Персидскому заливу и Индийскому океану
Нахчыван – ключ к Средиземному морю, Персидскому заливу и Индийскому океану
17:30 1434
Запретит ли Азербайджан пластиковые бутылки?
Запретит ли Азербайджан пластиковые бутылки? мнение эколога
16:42 2344
«Ени Азербайджан» о непростительной ошибке. Почему Мехтиева не могут исключить из Академии наук?
«Ени Азербайджан» о непростительной ошибке. Почему Мехтиева не могут исключить из Академии наук?
15:31 4350
МАГАТЭ: иранского урана хватит на дюжину ядерных бомб
МАГАТЭ: иранского урана хватит на дюжину ядерных бомб
16:18 1420
Израиль может признать врагом еще одно государство
Израиль может признать врагом еще одно государство
16:14 3549
Почему в Азербайджане дорожает даже местное растительное масло?
Почему в Азербайджане дорожает даже местное растительное масло? разбираем с экономистом
15:53 2134

