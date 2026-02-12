Хаменеи обратился к сторонникам

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи опубликовал новое видеообращение из неизвестного места.

По сообщению иранских СМИ, Хаменеи поблагодарил своих сторонников за участие в организованных государством митингах 11 февраля, посвященных годовщине Исламской революции 1979 года.

По утверждению Хаменеи, митинги «разочаровали врагов, стремящихся заставить иранскую нацию подчиниться».

Накануне десятки тысяч жителей Ирана приняли участие в демонстрациях и митингах по всей стране в связи с празднованием годовщины Исламской революции. Помимо обычных граждан, в демонстрации участвовали и президент Масуд Пезешкиан, спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф. В Тегеране участники собрались на площади Азади, размахивая иранскими флагами и портретами верховного лидера Али Хаменеи и Рухоллы Хомейни, основателя исламской республики, скандировали лозунги «Смерть Америке» и «Смерть сионизму».