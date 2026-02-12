Посол Евросоюза отправилась в Нахчыван

Полномочный представитель президента в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана Джейхун Джалилов встретился с делегацией во главе с послом Европейского союза в Азербайджане Марияной Куюнджич.

На встрече стороны подчеркнули, что под руководством президента Ильхама Алиева между Азербайджаном и Евросоюзом успешно развиваются отношения стратегического партнерства, дружбы и доверия. Была выражена удовлетворенность достигнутыми договоренностями в рамках мирного процесса между Баку и Ереваном.

Представитель ЕС отметила стратегическую важность Нахчыванской Автономной Республики в рамках Срединного коридора. Также стороны обменялись мнениями по экономическому потенциалу Нахчывана, перспективам развития здесь возобновляемой энергетики, важности 10-летних налоговых льгот для предпринимателей. Стороны обсудили меры для трансформации региона в свободную экономическую зону в будущем.