Жеребьевка Лиги наций: кто из «карликов» достанется Азербайджану?

Сегодня в 21:00 по бакинскому времени в Брюсселе начнется жеребьевка футбольной Лиги наций сезона 2026/27. Своих соперников узнает и сборная Азербайджана, которая в 2024 году опустилась из лиги «С» в лигу «D».

При жеребьевке лиги «D» Азербайджан будет располагаться в первой корзине вместе с Литвой, а также с парами плей-офф Гибралтар - Латвия и Мальта - Люксембург. Эти игры пройдут в марте. Проигравшие могут стать соперниками сборной Азербайджана.

Во вторую корзину попали «карликовые» Лихтенштейн и Андорра.

Будут образованы две группы - по три команды в каждой. Таким образом, в соперниках у Азербайджана будут Лихтенштейн или Андорра, а также одна из пяти этих сборных - Литва, Гибралтар, Латвия, Мальта, Люксембург.

Напомним, в прошлом цикле сборная Азербайджана, набрав всего лишь 1 очко, заняла последнее 4-е место в своей группе в лиге «С». В других группах самые нижние позиции заняли Латвия (4 очка), Люксембург (3) и Литва (0). Согласно регламенту, Азербайджан и Литва, имея худшие показатели, напрямую опустились в лигу «D». Их заменили победители двух групп в лиге «D» - Молдова и Сан-Марино. А занявшие 2-е места в лиге «D» Гибралтар и Мальта имеют шанс подняться наверх, если обыграют Латвию и Люксембург соответственно.

Состав корзин в других лигах

Лига «A»

Корзина 1: Португалия, Испания, Франция, Германия

Корзина 2: Италия, Нидерланды, Дания, Хорватия

Корзина 3: Сербия, Бельгия, Англия, Норвегия

Корзина 4: Уэльс, Чехия, Греция, Турция

Лига «B»

Корзина 1: Шотландия, Венгрия, Польша, Израиль

Корзина 2: Швейцария, Босния и Герцеговина, Австрия, Украина

Корзина 3: Словения, Грузия, Ирландия, Румыния

Корзина 4: Швеция, Северная Македония, Северная Ирландия, Косово

Лига «C»

Корзина 1: Исландия, Албания, Черногория, Казахстан

Корзина 2: Финляндия, Словакия, Болгария, Армения

Корзина 3: Беларусь, Фарерские острова, Кипр, Эстония

Корзина 4: победитель пары Латвия - Гибралтар, победитель пары Люксембург - Мальта, а также Молдова и Сан-Марино.