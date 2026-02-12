Вину не доказали: суд оправдал Худавердиева

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по уголовному делу 71-летнего Назима Худавердиева, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере.

Как сообщает haqqin.az, на заседании под председательством судьи Махиры Керимовой Н.Худавердиев, выступая с последним словом, заявил о своей невиновности и попросил вынести ему справедливый приговор. Согласно решению суда, поскольку вина Н.Худавердиева не была доказана, ему вынесли оправдательный приговор.

Отметим, что Н.Худавердиев обвинялся в том, что в период, когда являлся председателем правления ООО Our Orchards, злоупотребив доверием своего друга Намика Мамедмурадова, нанес ему ущерб в размере 153 500 манатов. Н.Худавердиеву было предъявлено обвинение по статьям 178.3.2 (мошенничество — совершенное с причинением ущерба в крупном размере) и 320 (подделка, незаконное изготовление или сбыт официальных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков) УК Азербайджана.