Эрдоган резко раскритиковал оппозицию

«Чтобы помешать нашим министрам принести присягу, они (оппозиция) применили всевозможные бандитские методы, в том числе захватили народную трибуну. Я осуждаю и отвергаю нападения оппозиции, подрывающие доверие к политическому институту, наносящие ущерб авторитету парламента и оскорбляющие наш народ», - сказал Эрдоган на встрече с руководителями региональных филиалов правящей Партии справедливости и развития в Анкаре, передает TRT Haber.

Накануне сообщалось, что Эрдоган подписал указ о назначении новых глав МВД и Минюста. Перед вступлением в должность они, согласно Конституции, должны принести присягу в парламенте.

Основная оппозиционная Республиканская народная партия (РНП) заявила, что не допустит принесения присяги министром юстиции, бывшим главным прокурором Стамбула Гюрлеком, который возбудил расследование в отношении арестованного в марте 2025 года мэра мегаполиса Экрема Имамоглу по обвинению в коррупции. Перед началом заседания в парламенте представители РНП окружили трибуну, где министр должен был приносить присягу. Затем возникла потасовка. Вице-спикер парламента Бекир Боздаг прерывал несколько раз заседание парламента. Гюрлек принес присягу, но в РНП назвали присягу главы Минюста «недействительной».