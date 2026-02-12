Эрдоган резко раскритиковал оппозицию

USD 1.7000
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал «бандитскими методами» захват депутатами от оппозиции трибуны парламента, чтобы воспрепятствовать присяге нового министра юстиции Акына Гюрлека.

«Чтобы помешать нашим министрам принести присягу, они (оппозиция) применили всевозможные бандитские методы, в том числе захватили народную трибуну. Я осуждаю и отвергаю нападения оппозиции, подрывающие доверие к политическому институту, наносящие ущерб авторитету парламента и оскорбляющие наш народ», - сказал Эрдоган на встрече с руководителями региональных филиалов правящей Партии справедливости и развития в Анкаре, передает TRT Haber.

Накануне сообщалось, что Эрдоган подписал указ о назначении новых глав МВД и Минюста. Перед вступлением в должность они, согласно Конституции, должны принести присягу в парламенте.

Основная оппозиционная Республиканская народная партия (РНП) заявила, что не допустит принесения присяги министром юстиции, бывшим главным прокурором Стамбула Гюрлеком, который возбудил расследование в отношении арестованного в марте 2025 года мэра мегаполиса Экрема Имамоглу по обвинению в коррупции. Перед началом заседания в парламенте представители РНП окружили трибуну, где министр должен был приносить присягу. Затем возникла потасовка. Вице-спикер парламента Бекир Боздаг прерывал несколько раз заседание парламента. Гюрлек принес присягу, но в РНП назвали присягу главы Минюста «недействительной».

