«Завершение операции»: федералы уходят из протестной Миннесоты

Администрация США завершает операции по поиску и задержанию нелегальных иммигрантов в Миннесоте, объявил на пресс-конференции ранее направленный в этот штат ответственный за безопасность границ и депортацию нелегалов Том Хоман. Об этом сообщает NBC News.

«Я внес предложение о завершении операции, и президент США Дональд Трамп его поддержал», - сказал Хоман.

По его словам, сворачивание операции начнется на этой неделе и продолжится на следующей. Сам Хоман останется «на месте событий еще некоторое время», чтобы обеспечить успешное завершение операции.

«Я не хочу больше кровопролития. Я молюсь каждую ночь за безопасность сотрудников правоохранительных органов и за безопасность людей в обществе. Будь вы здесь легально или нелегально, я не хочу, чтобы кто-то пострадал», - сказал Хоман.

С конца ноября 2025 года Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) и Погранично-таможенная служба вели поиски нелегалов в Миннеаполисе, задействовав 3 тысячи агентов. Были задержаны примерно 3,4 тысячи человек. Местные власти резко раскритиковали такие меры, в штате начались акции протеста. В ходе рейдов ICE были убиты двое граждан США - 37-летняя мать троих детей Рене Николь Гуд и медбрат Алекс Претти. После этих убийств в США прошли массовые акции протеста против Иммиграционной и таможенной службы. Демонстрации охватили Нью Йорк, Миннеаполис, Лос Анджелес, Техас и другие города страны.