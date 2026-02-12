«Нефтчи» передумал: скандальный матч с «Карабахом» будет перенесен

«Нефтчи», ранее ответивший отказом перенести игру с 21 февраля на более поздний срок, теперь согласился.

Напомним, «Карабах» 18 февраля принимает в 1/16 финала Лиги чемпионов английский «Ньюкасл». Ответная встреча пройдет 24 февраля. Никогда ранее азербайджанские клубы не играли в еврокубках с перерывом в шесть дней, чтобы между этими матчами была еще и игра чемпионата страны. Такое случилось впервые. Поэтому неудивительно, что в регламенте Профессиональной футбольной лиги это не было предусмотрено. На просьбу «Карабаха» о переносе нужна была добрая воля «Нефтчи». Хоть и не сразу, но в бакинском клубе все же согласились провести встречу позже. Об этом сообщает сайт ПФЛ.

Ранее Гурбан Гурбанов заявил, что перенос очень сильно помог бы его команде перед ответной встречей с «Ньюкаслом». Также президент «Карабаха» Тахир Гезяль в своем интервью попросил «Нефтчи» дать добро на перенос матча.