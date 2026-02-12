USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Алиев дал поручения чиновникам
Новость дня
Алиев дал поручения чиновникам

«Нефтчи» передумал: скандальный матч с «Карабахом» будет перенесен

Эльмир Алиев, отдел спорта
20:31 1324

История с матчем 21-го тура чемпионата Азербайджана между «Нефтчи» и «Карабахом» все-таки завершилась хеппи-эндом.

«Нефтчи», ранее ответивший отказом перенести игру с 21 февраля на более поздний срок, теперь согласился.

Напомним, «Карабах» 18 февраля принимает в 1/16 финала Лиги чемпионов английский «Ньюкасл». Ответная встреча пройдет 24 февраля. Никогда ранее азербайджанские клубы не играли в еврокубках с перерывом в шесть дней, чтобы между этими матчами была еще и игра чемпионата страны. Такое случилось впервые. Поэтому неудивительно, что в регламенте Профессиональной футбольной лиги это не было предусмотрено. На просьбу «Карабаха» о переносе нужна была добрая воля «Нефтчи». Хоть и не сразу, но в бакинском клубе все же согласились провести встречу позже. Об этом сообщает сайт ПФЛ. 

Ранее Гурбан Гурбанов заявил, что перенос очень сильно помог бы его команде перед ответной встречей с «Ньюкаслом». Также президент «Карабаха» Тахир Гезяль в своем интервью попросил «Нефтчи» дать добро на перенос матча.

Жеребьевка Лиги наций: Азербайджан сыграет с прибалтами и «карликами»
Жеребьевка Лиги наций: Азербайджан сыграет с прибалтами и «карликами» обновлено
21:20 2386
Кто таинственный куратор Рамиза Мехтиева?
Кто таинственный куратор Рамиза Мехтиева? видео; обновлено 17:23
17:23 12459
«Нефтчи» передумал: скандальный матч с «Карабахом» будет перенесен
«Нефтчи» передумал: скандальный матч с «Карабахом» будет перенесен
20:31 1325
Эрдоган резко раскритиковал оппозицию
Эрдоган резко раскритиковал оппозицию
19:46 1217
1750 км от границы с Украиной: удар по НПЗ «Лукойла»
1750 км от границы с Украиной: удар по НПЗ «Лукойла»
18:57 2405
Самый смертоносный для мирных украинцев год
Самый смертоносный для мирных украинцев год
18:18 1802
Пезешкиан: Власти виноваты...
Пезешкиан: Власти виноваты...
18:02 2603
Нахчыван – ключ к Средиземному морю, Персидскому заливу и Индийскому океану
Нахчыван – ключ к Средиземному морю, Персидскому заливу и Индийскому океану
17:30 1793
Запретит ли Азербайджан пластиковые бутылки?
Запретит ли Азербайджан пластиковые бутылки? мнение эколога
16:42 2838
«Ени Азербайджан» о непростительной ошибке. Почему Мехтиева не могут исключить из Академии наук?
«Ени Азербайджан» о непростительной ошибке. Почему Мехтиева не могут исключить из Академии наук?
15:31 5055
МАГАТЭ: иранского урана хватит на дюжину ядерных бомб
МАГАТЭ: иранского урана хватит на дюжину ядерных бомб
16:18 1612

ЭТО ВАЖНО

Жеребьевка Лиги наций: Азербайджан сыграет с прибалтами и «карликами»
Жеребьевка Лиги наций: Азербайджан сыграет с прибалтами и «карликами» обновлено
21:20 2386
Кто таинственный куратор Рамиза Мехтиева?
Кто таинственный куратор Рамиза Мехтиева? видео; обновлено 17:23
17:23 12459
«Нефтчи» передумал: скандальный матч с «Карабахом» будет перенесен
«Нефтчи» передумал: скандальный матч с «Карабахом» будет перенесен
20:31 1325
Эрдоган резко раскритиковал оппозицию
Эрдоган резко раскритиковал оппозицию
19:46 1217
1750 км от границы с Украиной: удар по НПЗ «Лукойла»
1750 км от границы с Украиной: удар по НПЗ «Лукойла»
18:57 2405
Самый смертоносный для мирных украинцев год
Самый смертоносный для мирных украинцев год
18:18 1802
Пезешкиан: Власти виноваты...
Пезешкиан: Власти виноваты...
18:02 2603
Нахчыван – ключ к Средиземному морю, Персидскому заливу и Индийскому океану
Нахчыван – ключ к Средиземному морю, Персидскому заливу и Индийскому океану
17:30 1793
Запретит ли Азербайджан пластиковые бутылки?
Запретит ли Азербайджан пластиковые бутылки? мнение эколога
16:42 2838
«Ени Азербайджан» о непростительной ошибке. Почему Мехтиева не могут исключить из Академии наук?
«Ени Азербайджан» о непростительной ошибке. Почему Мехтиева не могут исключить из Академии наук?
15:31 5055
МАГАТЭ: иранского урана хватит на дюжину ядерных бомб
МАГАТЭ: иранского урана хватит на дюжину ядерных бомб
16:18 1612
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться