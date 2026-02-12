В Баку обсудили проекты SOCAR в Израиле

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с делегацией во главе с председателем Конференции президентов крупнейших американских еврейских организаций США Бетси Бернс Корн.

В сообщении SOCAR говорится, что на встрече были отмечены «успешные связи Азербайджана с Израилем и США в различных областях, включая энергетический сектор. Подписание Хартии о стратегическом партнерстве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенных Штатов Америки внесет важный вклад в развитие сотрудничества в энергетическом секторе».

Стороны обменялись мнениями о проектах, реализуемых SOCAR совместно с американскими компаниями. Также на встрече было отмечено, что Израиль является одним из основных экспортных рынков азербайджанской нефти, обсуждены проекты SOCAR в этой стране. В частности, в 2025 году SOCAR приобрела 10% доли в газовом месторождении «Тамар» и получила лицензию на бурение на новом участке месторождения «Левиафан» совместно с BP и израильской компанией NewMed.