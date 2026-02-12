USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Алиев дал поручения чиновникам
Алиев дал поручения чиновникам

В Баку обсудили проекты SOCAR в Израиле

20:30 565

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с делегацией во главе с председателем Конференции президентов крупнейших американских еврейских организаций США Бетси Бернс Корн.

В сообщении SOCAR говорится, что на встрече были отмечены «успешные связи Азербайджана с Израилем и США в различных областях, включая энергетический сектор. Подписание Хартии о стратегическом партнерстве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенных Штатов Америки внесет важный вклад в развитие сотрудничества в энергетическом секторе».

Стороны обменялись мнениями о проектах, реализуемых SOCAR совместно с американскими компаниями. Также на встрече было отмечено, что Израиль является одним из основных экспортных рынков азербайджанской нефти, обсуждены проекты SOCAR в этой стране. В частности, в 2025 году SOCAR приобрела 10% доли в газовом месторождении «Тамар» и получила лицензию на бурение на новом участке месторождения «Левиафан» совместно с BP и израильской компанией NewMed.

Жеребьевка Лиги наций: Азербайджан сыграет с прибалтами и «карликами»
21:20 2387
Кто таинственный куратор Рамиза Мехтиева?
17:23 12460
«Нефтчи» передумал: скандальный матч с «Карабахом» будет перенесен
20:31 1325
Эрдоган резко раскритиковал оппозицию
19:46 1217
1750 км от границы с Украиной: удар по НПЗ «Лукойла»
18:57 2407
Самый смертоносный для мирных украинцев год
18:18 1803
Пезешкиан: Власти виноваты...
18:02 2605
Нахчыван – ключ к Средиземному морю, Персидскому заливу и Индийскому океану
17:30 1793
Запретит ли Азербайджан пластиковые бутылки?
16:42 2838
«Ени Азербайджан» о непростительной ошибке. Почему Мехтиева не могут исключить из Академии наук?
15:31 5056
МАГАТЭ: иранского урана хватит на дюжину ядерных бомб
16:18 1612

