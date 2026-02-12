USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Алиев дал поручения чиновникам
Новость дня
Алиев дал поручения чиновникам

США тайно ввезли «Старлинки» для протестующих в Иране

21:18 638

Соединенные Штаты тайно доставили протестующим в Иране несколько тысяч терминалов спутниковой связи Starlink после подавления демонстраций и масштабных отключений интернета, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По ее сведениям, в Иран нелегальным путем было доставлено порядка 6 тысяч терминалов. За последние несколько месяцев Госдепартамент закупил порядка 7 тысяч терминалов Starlink, причем большинство из них - в январе, чтобы помочь активистам обходить интернет-блокировки, сообщили чиновники, добавив, что часть финансирования была перераспределена из других программ по поддержке интернет-свободы для оплаты этих закупок.

Это стало первым случаем, когда Вашингтон напрямую отправил комплекты Starlink в Иран.

Президент США Дональд Трамп, указывает издание, был информирован о подобном шаге, однако неясно, санкционировал ли он его напрямую.

В январе агентство Bloomberg сообщало, что компания SpaceX, принадлежащая предпринимателю Илону Маску, отменила плату за доступ к инфраструктуре Starlink в Иране.

Жеребьевка Лиги наций: Азербайджан сыграет с прибалтами и «карликами»
Жеребьевка Лиги наций: Азербайджан сыграет с прибалтами и «карликами» обновлено
21:20 2387
Кто таинственный куратор Рамиза Мехтиева?
Кто таинственный куратор Рамиза Мехтиева? видео; обновлено 17:23
17:23 12463
«Нефтчи» передумал: скандальный матч с «Карабахом» будет перенесен
«Нефтчи» передумал: скандальный матч с «Карабахом» будет перенесен
20:31 1326
Эрдоган резко раскритиковал оппозицию
Эрдоган резко раскритиковал оппозицию
19:46 1217
1750 км от границы с Украиной: удар по НПЗ «Лукойла»
1750 км от границы с Украиной: удар по НПЗ «Лукойла»
18:57 2408
Самый смертоносный для мирных украинцев год
Самый смертоносный для мирных украинцев год
18:18 1803
Пезешкиан: Власти виноваты...
Пезешкиан: Власти виноваты...
18:02 2607
Нахчыван – ключ к Средиземному морю, Персидскому заливу и Индийскому океану
Нахчыван – ключ к Средиземному морю, Персидскому заливу и Индийскому океану
17:30 1793
Запретит ли Азербайджан пластиковые бутылки?
Запретит ли Азербайджан пластиковые бутылки? мнение эколога
16:42 2838
«Ени Азербайджан» о непростительной ошибке. Почему Мехтиева не могут исключить из Академии наук?
«Ени Азербайджан» о непростительной ошибке. Почему Мехтиева не могут исключить из Академии наук?
15:31 5056
МАГАТЭ: иранского урана хватит на дюжину ядерных бомб
МАГАТЭ: иранского урана хватит на дюжину ядерных бомб
16:18 1612

ЭТО ВАЖНО

Жеребьевка Лиги наций: Азербайджан сыграет с прибалтами и «карликами»
Жеребьевка Лиги наций: Азербайджан сыграет с прибалтами и «карликами» обновлено
21:20 2387
Кто таинственный куратор Рамиза Мехтиева?
Кто таинственный куратор Рамиза Мехтиева? видео; обновлено 17:23
17:23 12463
«Нефтчи» передумал: скандальный матч с «Карабахом» будет перенесен
«Нефтчи» передумал: скандальный матч с «Карабахом» будет перенесен
20:31 1326
Эрдоган резко раскритиковал оппозицию
Эрдоган резко раскритиковал оппозицию
19:46 1217
1750 км от границы с Украиной: удар по НПЗ «Лукойла»
1750 км от границы с Украиной: удар по НПЗ «Лукойла»
18:57 2408
Самый смертоносный для мирных украинцев год
Самый смертоносный для мирных украинцев год
18:18 1803
Пезешкиан: Власти виноваты...
Пезешкиан: Власти виноваты...
18:02 2607
Нахчыван – ключ к Средиземному морю, Персидскому заливу и Индийскому океану
Нахчыван – ключ к Средиземному морю, Персидскому заливу и Индийскому океану
17:30 1793
Запретит ли Азербайджан пластиковые бутылки?
Запретит ли Азербайджан пластиковые бутылки? мнение эколога
16:42 2838
«Ени Азербайджан» о непростительной ошибке. Почему Мехтиева не могут исключить из Академии наук?
«Ени Азербайджан» о непростительной ошибке. Почему Мехтиева не могут исключить из Академии наук?
15:31 5056
МАГАТЭ: иранского урана хватит на дюжину ядерных бомб
МАГАТЭ: иранского урана хватит на дюжину ядерных бомб
16:18 1612
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться