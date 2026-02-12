США тайно ввезли «Старлинки» для протестующих в Иране

Соединенные Штаты тайно доставили протестующим в Иране несколько тысяч терминалов спутниковой связи Starlink после подавления демонстраций и масштабных отключений интернета, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По ее сведениям, в Иран нелегальным путем было доставлено порядка 6 тысяч терминалов. За последние несколько месяцев Госдепартамент закупил порядка 7 тысяч терминалов Starlink, причем большинство из них - в январе, чтобы помочь активистам обходить интернет-блокировки, сообщили чиновники, добавив, что часть финансирования была перераспределена из других программ по поддержке интернет-свободы для оплаты этих закупок.

Это стало первым случаем, когда Вашингтон напрямую отправил комплекты Starlink в Иран.

Президент США Дональд Трамп, указывает издание, был информирован о подобном шаге, однако неясно, санкционировал ли он его напрямую.

В январе агентство Bloomberg сообщало, что компания SpaceX, принадлежащая предпринимателю Илону Маску, отменила плату за доступ к инфраструктуре Starlink в Иране.