Остановился крупнейший НПЗ в России

Вооруженные силы Украины вывели из строя Волгоградский нефтеперерабатывающий завод «Лукойла».

Завод мощностью более 13 млн тонн в год, входящий в топ крупнейших в РФ, прекратил работу 11 февраля из-за удара БПЛА, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.

По их словам, на заводе возник пожар и получила повреждения установка АВТ-1, на которую приходится 40% его мощности (18,6 тысячи тонн в сутки). Нефтепродукты с завода, который в прошлом году выпустил 1,9 млн тонн бензина и 6 млн тонн дизеля, второй день не выставляются на биржевые торги, пишет агентство.

Волгоградский НПЗ стал первым заводом, вставшим из-за ударов БПЛА с конца декабря, когда приостановил прием нефти Новошахтинский НПЗ в Ростовской области. Всего за прошлый год украинские БПЛА не менее 76 раз атаковали нефтезаводы в России, пик атак пришелся на август–ноябрь, когда, по подсчетам Bloomberg, их было 50. В январе-2026 число налетов снизилось до трех в месяц.