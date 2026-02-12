Остановился крупнейший НПЗ в России

USD 1.7000
Вооруженные силы Украины вывели из строя Волгоградский нефтеперерабатывающий завод «Лукойла».

Завод мощностью более 13 млн тонн в год, входящий в топ крупнейших в РФ, прекратил работу 11 февраля из-за удара БПЛА, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.

По их словам, на заводе возник пожар и получила повреждения установка АВТ-1, на которую приходится 40% его мощности (18,6 тысячи тонн в сутки). Нефтепродукты с завода, который в прошлом году выпустил 1,9 млн тонн бензина и 6 млн тонн дизеля, второй день не выставляются на биржевые торги, пишет агентство.

Волгоградский НПЗ стал первым заводом, вставшим из-за ударов БПЛА с конца декабря, когда приостановил прием нефти Новошахтинский НПЗ в Ростовской области. Всего за прошлый год украинские БПЛА не менее 76 раз атаковали нефтезаводы в России, пик атак пришелся на август–ноябрь, когда, по подсчетам Bloomberg, их было 50. В январе-2026 число налетов снизилось до трех в месяц.

Жеребьевка Лиги наций: Азербайджан сыграет с прибалтами и «карликами»
Жеребьевка Лиги наций: Азербайджан сыграет с прибалтами и «карликами» обновлено
21:20 2387
Кто таинственный куратор Рамиза Мехтиева?
Кто таинственный куратор Рамиза Мехтиева? видео; обновлено 17:23
17:23 12466
«Нефтчи» передумал: скандальный матч с «Карабахом» будет перенесен
«Нефтчи» передумал: скандальный матч с «Карабахом» будет перенесен
20:31 1326
Эрдоган резко раскритиковал оппозицию
Эрдоган резко раскритиковал оппозицию
19:46 1217
1750 км от границы с Украиной: удар по НПЗ «Лукойла»
1750 км от границы с Украиной: удар по НПЗ «Лукойла»
18:57 2409
Самый смертоносный для мирных украинцев год
Самый смертоносный для мирных украинцев год
18:18 1804
Пезешкиан: Власти виноваты...
Пезешкиан: Власти виноваты...
18:02 2607
Нахчыван – ключ к Средиземному морю, Персидскому заливу и Индийскому океану
Нахчыван – ключ к Средиземному морю, Персидскому заливу и Индийскому океану
17:30 1793
Запретит ли Азербайджан пластиковые бутылки?
Запретит ли Азербайджан пластиковые бутылки? мнение эколога
16:42 2839
«Ени Азербайджан» о непростительной ошибке. Почему Мехтиева не могут исключить из Академии наук?
«Ени Азербайджан» о непростительной ошибке. Почему Мехтиева не могут исключить из Академии наук?
15:31 5057
МАГАТЭ: иранского урана хватит на дюжину ядерных бомб
МАГАТЭ: иранского урана хватит на дюжину ядерных бомб
16:18 1612

