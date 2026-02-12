Президент Сербии – Эрдогану: «Открытый разговор двух друзей»

«Сегодня мы обсудили влияние этих изменений на наши отношения и планы на будущее. В частности, мы рассмотрели, что можем сделать для поддержания стабильности и укрепления экономического развития на Балканах», - сообщил Эрдоган.

За последнее время «произошли значительные изменения как в двусторонних отношениях Турции и Сербии, так и в региональных и глобальных вопросах». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции после переговоров с находящимся с визитом в Анкаре президентом Сербии Александаром Вучичем.

По его словам, «товарооборот в прошлом году достиг $3,5 млрд», и страны «постепенно приближаются к цели в $5 млрд». «Мы примем участие в выставке Expo в Белграде, которая будет проводиться в Сербии в 2027 году. Мы считаем, что это важное мероприятие станет дополнительной возможностью для развития экономических, торговых и культурных связей между нашими странами. Сейчас количество компаний с турецким капиталом, которые ведут бизнес в Сербии, превысило 1,5 тыс. Общая сумма инвестиций достигла $300 млн. Наши подрядчики участвуют более чем в 100 проектах в Сербии», - сообщил президент Турции.

Эрдоган также принял приглашение Вучича посетить Сербию и пообещал в мае - июне прибыть в Белград с большой делегацией. «Надеюсь, что в период с мая по июнь мы вместе с большой делегацией посетим Белград и Нови-Пазар», - сказал Эрдоган

Он также отметил, что туризм является важной частью отношений двух стран. Турция является «вторым по популярности туристическим направлением для сербов», а «турецкие граждане занимают первое место в рейтинге туристов, посещающих Сербию». «Мы никогда не забываем о Балканах», - сказал президент Турции.

Вучич, в свою очередь, заявил, что в ближайшие месяцы ожидается визит президента Турции в Сербию, который может стать самым масштабным и значимым за все время двусторонних контактов.

По словам Вучича, переговоры прошли «исключительно плодотворно и продуктивно» и охватили конкретные экономические и инфраструктурные проекты. Сербский лидер подчеркнул, что турецкие инвестиции особенно важны для менее развитых регионов страны, прежде всего на юге Сербии. Вучич также отметил быстрый рост двусторонней торговли: «Когда президент Эрдоган говорил, что наша цель - товарооборот в 5 млрд евро, я был скептичен, потому что тогда он составлял 800-900 млн. Уже сегодня он почти 3,5 млрд».

Президент Сербии назвал переговоры «открытым разговором двух друзей, которые давно знают друг друга», подчеркнув значимость Турции для Сербии как партнера в политике, экономике и других сферах. «Когда я обращаюсь к вам, я делаю это с глубочайшим уважением, как к великому лидеру не только Турции, но и всего региона, а также лидеру с глобальным влиянием», – добавил он, отметив, что обсужденные вопросы и достигнутые выводы были «очень важными». Вучич заявил, что Турция является «чрезвычайно важным партнером для Сербии».

Сербский лидер также упомянул крупные инфраструктурные проекты с участием турецких государственных учреждений и частных компаний, в том числе строительство автомобильных и железных дорог.

«Я решительно поддерживаю инициативу президента Эрдогана по созданию Балканской мирной платформы. Региональное сотрудничество «чрезвычайно важно», - сказал он.