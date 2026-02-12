Беспрецедентно для экономики Армении: 13 миллиардов от США

Агентство уточняет, что по итогам визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в Ереван было подписано соглашение о гражданском ядерном партнерстве, предусматривающее выделение Армении до 9 млрд долларов, а еще 4 млрд долларов будет выделено на расширение проекта в сфере искусственного интеллекта. Эти цифры являются беспрецедентными для экономики Армении, объем которой составляет 27 млрд долларов, отмечает агентство. Главный экономист ING Bank по СНГ Дмитрий Долгин назвал эти инициативы сигналом долгосрочной стабильности, способным повысить привлекательность страны для портфельных и прямых инвестиций.

Ядерное соглашение создает правовую основу для экспорта американских атомных технологий и позволяет компаниям из США побороться за право на строительство замены Мецаморской АЭС, воздвигнутой во время СССР и обеспечивающей около 40% электроэнергии республики. До сих пор станция находилась в ведении «Росатома», топливо поставлялось из России. В преддверии визита Вэнса российская госкорпорация встречалась с армянскими официальными лицами, предлагая «всестороннее сотрудничество» в развитии новых ядерных мощностей, напоминает Bloomberg.