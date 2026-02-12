USD 1.7000
Алиев дал поручения чиновникам
Алиев дал поручения чиновникам

Беспрецедентно для экономики Армении: 13 миллиардов от США

Соединенные Штаты намерены обеспечить Армению инвестициями на сумму более 13 млрд долларов, это почти половина годового ВВП страны, сообщает Bloomberg.

Агентство уточняет, что по итогам визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в Ереван было подписано соглашение о гражданском ядерном партнерстве, предусматривающее выделение Армении до 9 млрд долларов, а еще 4 млрд долларов будет выделено на расширение проекта в сфере искусственного интеллекта. Эти цифры являются беспрецедентными для экономики Армении, объем которой составляет 27 млрд долларов, отмечает агентство. Главный экономист ING Bank по СНГ Дмитрий Долгин назвал эти инициативы сигналом долгосрочной стабильности, способным повысить привлекательность страны для портфельных и прямых инвестиций.

Ядерное соглашение создает правовую основу для экспорта американских атомных технологий и позволяет компаниям из США побороться за право на строительство замены Мецаморской АЭС, воздвигнутой во время СССР и обеспечивающей около 40% электроэнергии республики. До сих пор станция находилась в ведении «Росатома», топливо поставлялось из России. В преддверии визита Вэнса российская госкорпорация встречалась с армянскими официальными лицами, предлагая «всестороннее сотрудничество» в развитии новых ядерных мощностей, напоминает Bloomberg.

«Красные линии» Израиля и скептичный Нетаньяху
«Красные линии» Израиля и скептичный Нетаньяху
Жеребьевка Лиги наций: Азербайджан сыграет с прибалтами и «карликами»
Жеребьевка Лиги наций: Азербайджан сыграет с прибалтами и «карликами» обновлено
Кто таинственный куратор Рамиза Мехтиева?
Кто таинственный куратор Рамиза Мехтиева? видео; обновлено 17:23
«Нефтчи» передумал: скандальный матч с «Карабахом» будет перенесен
«Нефтчи» передумал: скандальный матч с «Карабахом» будет перенесен
Эрдоган резко раскритиковал оппозицию
Эрдоган резко раскритиковал оппозицию
1750 км от границы с Украиной: удар по НПЗ «Лукойла»
1750 км от границы с Украиной: удар по НПЗ «Лукойла»
Самый смертоносный для мирных украинцев год
Самый смертоносный для мирных украинцев год
Пезешкиан: Власти виноваты...
Пезешкиан: Власти виноваты...
Нахчыван – ключ к Средиземному морю, Персидскому заливу и Индийскому океану
Нахчыван – ключ к Средиземному морю, Персидскому заливу и Индийскому океану
Запретит ли Азербайджан пластиковые бутылки?
Запретит ли Азербайджан пластиковые бутылки? мнение эколога
«Ени Азербайджан» о непростительной ошибке. Почему Мехтиева не могут исключить из Академии наук?
«Ени Азербайджан» о непростительной ошибке. Почему Мехтиева не могут исключить из Академии наук?
